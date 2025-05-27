вторник, 27 мая 2025 г.

Олена Компанець: «Передплата на районку триває. Тепер ця кампанія надважка»

 

Якби я перерахувала причини цьогорічного падіння тиражів всіх без винятку районок області й України, впевнена: не вистачило б пальців обох рук, однак газети продовжують жити і творити.



Це вдається, передусім, завдяки небайдужості наших передплатників, старанням колективу, рядових листонош і трохи завдяки висвітленню діяльності влади, маленькій купочці рекламодавців, які, в основному, розказують про ціни на закупівлю корів, коней, свиней, про продаж дров, обапол, обрізків. На жаль, майже зникають вітання, навіть поминань рідних людей, що відійшли у засвіти, стає менше і менше.

 Інформаційна політика «Променя» також стає обмеженою, контрольованішою купою законів, несе багато ризиків отримання судової тяганини. Як то за оприлюднення недостовірних даних, образу честі і гідності, «неправильну» трактацію тематики, пов’язаної з нинішньою військовою операцією, яку війною на законодавчому рівні досі не названо. Написала про це, щоб дати відповідь тим особам, які здебільшого анонімно телефонують чому ми не пишемо про скандал у міськраді, недоведені судом звинувачення на адресу голови, першої заступниці, інших. Напишемо, як буде офіційно  доведено і як написали про вирок колишньому посадовцю Роману Зубу, інші пікантні моменти з життя громади і її людей.

А вони на Сновщині дружні, працелюбні, наповнені вірою в прийдешні добрі зміни, у закінчення кровопролиття й мирну розбудову рідного краю.

На полях повним ходом ореться й засівається земля, на заводі продтоварів печуться й виробляються одні з найпопулярніших в області і за межами печива й цукерки, на птахопідприємстві курочки несуть яйця, за якими щонеділі на ринку «Коржівський» величезні черги, у лісництвах посадили молоді ліси і знову знайшлися меценати, котрі підтримали наше видання  на червень­липень.




Це шанована землячка з Кучинівки, нині жителька США Наталія Добронос, авторитетний господарник, донедавна директор Новоборовицького спиртозаводу Олександр Кирилюк. Олександр Іванович щиро вболіває за долю Нових Борович  і побажав подарувати місцеву газету в старостат (очільниця Олена Аніщенко). Красно дякую усім! Ціную! 

Автор: на

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