Олена Компанець: «Передплата на районку триває. Тепер ця кампанія надважка»

Якби я
перерахувала причини цьогорічного падіння тиражів всіх без винятку районок
області й України, впевнена: не вистачило б пальців обох рук, однак газети
продовжують жити і творити.
Це вдається, передусім, завдяки небайдужості наших передплатників,
старанням колективу, рядових листонош і трохи завдяки висвітленню діяльності
влади, маленькій купочці рекламодавців, які, в основному, розказують про ціни
на закупівлю корів, коней, свиней, про продаж дров, обапол, обрізків. На жаль,
майже зникають вітання, навіть поминань рідних людей, що відійшли у засвіти,
стає менше і менше.
Інформаційна політика «Променя» також стає
обмеженою, контрольованішою купою законів, несе багато ризиків отримання
судової тяганини. Як то за оприлюднення недостовірних даних, образу честі і
гідності, «неправильну» трактацію тематики, пов’язаної з нинішньою військовою
операцією, яку війною на законодавчому рівні досі не названо. Написала про це,
щоб дати відповідь тим особам, які здебільшого анонімно телефонують чому ми не
пишемо про скандал у міськраді, недоведені судом звинувачення на адресу голови,
першої заступниці, інших. Напишемо, як буде офіційно доведено і як написали про вирок колишньому
посадовцю Роману Зубу, інші пікантні моменти з життя громади і її людей.
А вони на
Сновщині дружні, працелюбні, наповнені вірою в прийдешні добрі зміни, у
закінчення кровопролиття й мирну розбудову рідного краю.
На полях
повним ходом ореться й засівається земля, на заводі продтоварів печуться й
виробляються одні з найпопулярніших в області і за межами печива й цукерки, на
птахопідприємстві курочки несуть яйця, за якими щонеділі на ринку «Коржівський»
величезні черги, у лісництвах посадили молоді ліси і знову знайшлися меценати,
котрі підтримали наше видання на
червеньлипень.
Це шанована землячка з Кучинівки, нині жителька США Наталія Добронос,
авторитетний господарник, донедавна директор Новоборовицького спиртозаводу
Олександр Кирилюк. Олександр Іванович щиро вболіває за долю Нових Борович і побажав подарувати місцеву газету в
старостат (очільниця Олена Аніщенко). Красно дякую усім! Ціную!
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