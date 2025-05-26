Перед судом постане винуватець ДТП

У ході досудового розслідування кримінального правопорушення встановлено, що у січні поточного року 24річний місцевий житель, керуючи автомобілем марки “RENAULT”, рухаючись автомобільною дорогою Р 83 у напрямку з с. Рогізки до с. Кучинівка на відстані близько 1 км до початку населеного пункту Кучинівка, проявив неуважність, через необережність не стежив за дорожньою обстановкою, при виникненні погіршення видимості та засліпленні, викликаного світлом фар зустрічного транспортного засобу, не зупинився, продовжив рух та здійснив зіткнення з велосипедисткою, яка рухалась у попутному напрямку у дозволеній для останньої смузі руху.
У результаті
вказаної дорожньотранспортної пригоди велосипедистка отримала тяжкі тілесні ушкодження.
За вказані
дії обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від
трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на
строк до трьох років або без такого.
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