Про субсидії

Житлова субсидія на оплату житловокомунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається до дати закінчення опалювального сезону і розраховується: на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня; на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня.
При цьому
житлова субсидія за жовтень та квітень розраховується з урахуванням тривалості
опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно. Це значить, що квітневу
субсидію, яка буде виплачуватись у травні, розраховано на всі послуги, надані
домогосподарству, в тому числі за 15 днів на послугу з опалення.
У разі
подання заяви протягом двох місяців з початку неопалювального сезону (тобто у
травні або червні) житлова субсидія все одно призначається з початку сезону,
але не раніше дня виникнення права на її отримання.
Більшості
субсидіантів виплату буде призначено автоматично, на підставі наявної в
Пенсійному фонді України інформації (за умови, що дані про майновий стан та/або
склад домогосподарства не змінилися, відсутня заборгованість зі сплати
житловокомунальних послуг).
Деяким
категоріям громадян для призначенням субсидії на новий період потрібно подати
нову заяву та декларацію про доходи та витрати (або спрощену заяву).
До таких
категорій належать домогосподарства: у складі яких є внутрішньо переміщені
особи; члени яких проживають в орендованому житловому приміщенні; в яких
кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша,
ніж кількість зареєстрованих; які претендують на призначення житлової субсидії
на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
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