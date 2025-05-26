понедельник, 26 мая 2025 г.

Про субсидії

 

Житлова субсидія на оплату житлово­комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається до дати закінчення опалювального сезону і розраховується: на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня; на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня.

При цьому житлова субсидія за жовтень та квітень розраховується з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно. Це значить, що квітневу субсидію, яка буде виплачуватись у травні, розраховано на всі послуги, надані домогосподарству, в тому числі за 15 днів на послугу з опалення.

У разі подання заяви протягом двох місяців з початку неопалювального сезону (тобто у травні або червні) житлова субсидія все одно призначається з початку сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання.

Більшості субсидіантів виплату буде призначено автоматично, на підставі наявної в Пенсійному фонді України інформації (за умови, що дані про майновий стан та/або склад домогосподарства не змінилися, відсутня заборгованість зі сплати житлово­комунальних послуг).

Деяким категоріям громадян для призначенням субсидії на новий період потрібно подати нову заяву та декларацію про доходи та витрати (або спрощену заяву).

До таких категорій належать домогосподарства: у складі яких є внутрішньо переміщені особи; члени яких проживають в орендованому житловому приміщенні; в яких кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих; які претендують на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Автор: на

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