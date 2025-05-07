Сновщину у новообраному формуванні представлятиме Ірина Філон

До складу нової Молодіжної ради при облдержадміністрації увійшла
членкиня Молодіжної ради Сновської територіальної громади при
міському голові «Сновська активна молодь» (САМ) Ірина Філон.
Перші збори
новообраної ради в Чернігові відбулися 18 квітня за участі представників
різних молодіжних формувань та організацій з усієї області, які попередньо
подали відповідні заявки ініціативній групі.
У ході
зборів, що відбулися на декількох локаціях, обрано склад Молодіжної ради у
кількості 25 осіб та керівні органи, затверджено нову редакцію Положення.
Очолила Молодіжну раду при ОДА керівниця ГО «Українська асоціація студентів»
Поліна Гомбалевська.
За інформацією Департаменту
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної
військової адміністрації
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