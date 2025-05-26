Двоє жителів нашої громади звинувачуються у підпалі автомобіля односельця

У ході досудового розслідування кримінального правопорушення встановлено, що раніше судимий мешканець Сновської ОТГ, бажаючи помститися односельцю, з яким перебував у конфліктних стосунках, вмовив свого товариша за винагороду (целофановий пакет каннабісу) скоїти підпал автомобіля.
Вночі у січні
2025 р. виконавець прибув до господарства, розташованого в с.Низківка та за
допомогою заздалегідь заготовленої каністри з легкозаймистою речовиною, яку
йому надав співучасник, облив нею автомобіль. Транспортний засіб загорівся та
зазнав пошкоджень.
Під час
обшуку місць проживання обвинувачених виявлено та вилучено паливно – мастильні
матеріали, транспортний засіб, на якому співучасники приїздили до будинку
чоловіка в ході підготовки до вчинення злочину, а також наркотичні засоби.
За вказані
дії обвинуваченим загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти
років.
Примітка:
відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у
вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину
не буде доведено в законному порядку.
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