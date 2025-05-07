У весні й абрикосовій красі

Місцеву
бізнеследі, активістку громадського життя
Сновщини Любов Данилову всі
звикли часто бачити у невеличкому, але такому затишному абрикосовому садку, що
в центрі міста.
Ця рукотворна
локація донедавна була предметом міркувань, навіть суперечок різних рівнів, про її доцільність і
недоцільність говорили, сперечалися тут
скрізь, але в кінці кінців вже замовкли. Залишилась вона, Любов
Олександрівна, авторка ідеї саду, її друзі і сам сад білопінний, пахучий,
небесної чистоти й краси. Між деревами тепер стоять лавочки, горнуть голівки до
сонця первоцвіти і більш пізні багаторічні квіти, зеленіє травичка. Люблять
зупинятися в садочку мами з діточками, жителі більш похилого віку, навіть
молодь побачення там влаштовує. Любов Олександрівна цьому радіє і сама охоче
зупиняється в облаштованій оазі. До речі, все їй і нині дається непросто,
починаючи від прибирання сміття, підмітання доріжок, розпушування землі,
побілки, пофарбування. Однак, навіть гадки не має опускати руки, кидати
напризволяще цей проєкт душі і серця. Благо,що в ньому стільки багато
однодумців і, напевне, сам Господь.
Комментариев нет:
Отправить комментарий