среда, 7 мая 2025 г.

У весні й абрикосовій красі

 

Місцеву бізнес­леді, активістку громадського життя  Сновщини Любов Данилову   всі звикли часто бачити у невеличкому, але такому затишному абрикосовому садку, що в центрі міста.



Ця  рукотворна  локація донедавна була предметом міркувань, навіть суперечок  різних рівнів, про її доцільність і недоцільність говорили, сперечалися  тут скрізь, але в кінці  кінців  вже замовкли. Залишилась вона, Любов Олександрівна, авторка ідеї саду, її друзі і сам сад ­ білопінний, пахучий, небесної чистоти й краси. Між деревами тепер стоять лавочки, горнуть голівки до сонця первоцвіти і більш пізні багаторічні квіти, зеленіє травичка. Люблять зупинятися в садочку мами з діточками, жителі більш похилого віку, навіть молодь побачення там влаштовує. Любов Олександрівна цьому радіє і сама охоче зупиняється в облаштованій оазі. До речі, все їй і нині дається непросто, починаючи від прибирання сміття, підмітання доріжок, розпушування землі, побілки, пофарбування. Однак, навіть гадки не має опускати руки, кидати напризволяще цей проєкт душі і серця. Благо,що в ньому стільки багато однодумців і, напевне, сам Господь.

Автор: на

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