Сумні новини із сіл близького прикордоння

Як буде далі
й що буде далі, тепер на слуху у дорослих і дітей. І хоч до примусової
евакуації села, яке в 12 км від кордону з РФ, поки діло не дійшло, тенденції на
це цілком реальні.
Важка нині
ситуація і в Тур’янському старостаті, де, за словами старости Олександра
Артюшенка, є серйозні питання по однійєдиній жительці хутора Лука. Пенсіонерка
Олена Козіна вперто не хоче полишати свою домівку і переїжджати у більш
безпечні місця. Варіанти є: Старі Боровичі, Сновськ (у місті в Олени Михайлівни
є невеличкий будинок, який хоч і не дуже впорядкований, зате придатний для
житла, куди вона їхати не бажає.
Латає, як
може і чим може, вибиті після обстрілів
вікна і не боїться самотнього перебування в зоні, де день і ніч над головою
гуде й щось летить.
Небезпеку
зрозуміли троє інших мешканців хутора, які нещодавно виїхали, а пані Олена
стоїть на своєму: «Нікуди не поїду! І
все!»
За Лукою далі – Єліне, де з 202 дворів
вцілілих поки з десяток, та ще фельдшерський пункт, церква, контора і музей,
одна стіна якого трохи поплавилася від вогню.
Сьогодні з
місцевих жителів у Єліному жодного,
лише бур’яни, згарища, а увечері – вий вовків, каркання ворон. Моторошно.
Однак, більшість переселенців, куди б їх не закинула доля, надіються на
закінчення війни, повернення у домівки, здатність відтворити знищене.
Олена Компанець
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