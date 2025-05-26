Вона – справжня! Точніше не скажеш

Добра, чуйна,
щира людина, яка може заспокоїти, при необхідності - розрадити, підтримати – і
все це про травневу ювілярку, авторитетну представницю новоствореного ЦНАПу,
його провідного спеціаліста Ніну Кухаренко.
За плечима у
неї досить нелегке життя, відповідальні посади, переселення зі вщент спаленого
Єліного у Сновськ, низка інших земних клопотів, з якими, дякуючи Богу, Ніна
Миколаївна, справляється гідно.
Нинішнім буттям вона задоволена, не беручи до уваги ту ситуацію, в якій
уся країна, уся сім’я, рідні, близькі… Ймення їй – війна! В зоні неабияких
ризиків на Харківщині нині перебуває син Володимир з дружиною й двома дітками,
що постійно ятрить її серце. А ще у ньому у Ніни Миколаївни її рідне село, зруйнована
оселя, де донедавна все кипіло, цвіло, буяло і росло. Скільки міг, скільки
виходило там перебував її вірний і люблячий чоловік Анатолій. Раніше трудився в
колгоспі і реформованому господарстві
трактористом, затим взяв на себе основні навантаження в роботі на власних
земельних наділах, по господарству.
А воно в
Кухаренок, як у чи не всіх трудоголіків-єлінців було чимале: і корова, і свині,
і всіляка птиця, тож господар вмів і доїти, і корми готувати, і все те робити,
без чого в селі не вижити і не живуть.
Ніна
Миколаївна була й залишається його сонечком, розрадою, у деякій мірі, мозковим
центром дій та планів.
Вони –
світлі, оптимістичні, направлені на позитив, на хороші зміни. Тепер у них
замість повністю зруйнованого в результаті бойових дій сільського житла -
міське, до якого звикають, пристосовуються.
Приїжджає у
гості до мами й тата красуня – доня Оля, яка разом з чоловіком проживає в
сусідній Корюківці, навідується кума Таня, котра також вимушена була полишати
Єліне і облаштовуватися в Гвоздиківці, приходять побачитися подруга Наташа,
інші земляки.
Адже Ніну
Миколаївну, як голову райради, а перед цим продавчиню місцевого магазину знали
і поважали від великого до малого.
Словом, вона
досі в строю, в прекрасній формі, затребувана, з духовним і душевним стрижнем,
людською м’якістю і делікатністю, яких ще пошукати треба. Справжня! І точніше
не скажеш!
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