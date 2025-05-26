понедельник, 26 мая 2025 г.

Досягнення Всеволода Мельника в межах МАН не єдині

 

Всеволод Мельник, учень 11 класу Сновського ліцею №1, здобув диплом ІІІ ступеня на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу­захисту науково­дослідницьких робіт Малої академії наук України. Його проєкт у відділенні інформаційних технологій, секції “Програмна інженерія”, на тему «Децентралізовані системи та їх використання у технологіях» (науковий керівник — Ольга Гаврилець) привернув увагу експертів не лише глибиною аналізу, а й практичним потенціалом.



Окрім диплома, Всеволод також виборов друге місце у номінації «Найкращий постер» і став одним із 42 фіналістів, чиї проєкти відзначені Сертифікатом на позаконкурсне зарахування до преінкубаційних програм Ukrainian Future 2025 (від редакції – бізнес­інкубатор Ukrainian Future допомагає розвивати інноваційні ідеї молодих підприємців та трансформувати їх у фінансово самодостатні бізнес­моделі).

Досягнення Всеволода в межах МАН – не єдині. Він є учасником Всеукраїнської олімпіади зі штучного інтелекту 2025 року, а також учасником IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики та переможцем ІІІ (обласного) етапу 2024 року. Його здобутки — це результат глибокого зацікавлення темою, наполегливої праці й підтримки педагогів, сім’ї, друзів.

Автор: на
Ярлыки:

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