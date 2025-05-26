Досягнення Всеволода Мельника в межах МАН не єдині

Всеволод Мельник, учень 11 класу Сновського ліцею №1, здобув диплом ІІІ
ступеня на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсузахисту науководослідницьких
робіт Малої академії наук України. Його проєкт у відділенні інформаційних
технологій, секції “Програмна інженерія”, на тему «Децентралізовані системи та
їх використання у технологіях» (науковий керівник — Ольга Гаврилець) привернув
увагу експертів не лише глибиною аналізу, а й практичним потенціалом.
Окрім
диплома, Всеволод також виборов друге місце у номінації «Найкращий постер» і
став одним із 42 фіналістів, чиї проєкти відзначені Сертифікатом на
позаконкурсне зарахування до преінкубаційних програм Ukrainian Future 2025 (від
редакції – бізнесінкубатор Ukrainian Future допомагає розвивати інноваційні
ідеї молодих підприємців та трансформувати їх у фінансово самодостатні
бізнесмоделі).
Досягнення
Всеволода в межах МАН – не єдині. Він є учасником Всеукраїнської олімпіади зі
штучного інтелекту 2025 року, а також учасником IV етапу Всеукраїнської
учнівської олімпіади з інформатики та переможцем ІІІ (обласного) етапу 2024
року. Його здобутки — це результат глибокого зацікавлення темою, наполегливої
праці й підтримки педагогів, сім’ї, друзів.
Комментариев нет:
Отправить комментарий