Минулого четверга у нашому Вищому професійному училищі лісового господарства відбулося урочисте відкриття навчальнопрактичного центру інноваційних технологій в лісогосподарській галузі.
Створення такого Центру стало можливим завдяки співпраці влади та
бізнесу. Для реалізації проєкту було надано субвенцію з державного бюджету,
долучилися також інші бюджети різних рівнів: з бюджету Сновської територіальної
громади виділено 400 тис. грн, з районного бюджету – 100 тис. грн. Також
вкладено кошти й самого училища у розмірі 1,2 млн грн, інша спонсорська та
благодійна підтримка, якою щиро ділилися меценати. Наслідок великих і малих добродіянь
не забарився і вилився у конкретний результат: придбання новітньої техніки для
навчання учнів, для вдосконалення набутих знань, практичних вмінь. Гостей радо
зустрічала директора ВПУЛГ Лариса Дубина, яка
познайомила їх з історією і сьогоденням очолюваного закладу, з
розвитком, планами на майбутнє і не втомлювалася дякувати всім за допомогу училищу, за підтримку вже створеного і того,
що планується створити. Далі була екскурсія навчальними кабінетами і майстернями,
огляд новітнього обладнання.
Привітати з черговим високим досягненням училище прибули голова обласної
ради Олена Дмитренко, депутат облради Олександр Якубін, начальник Корюківської
РВА Павло
Мірошниченко, міський голова Олександр Медведьов, начальник відділу вищої та
професійної освіти Управління освіти і науки ОДА Тетяна Давидова, представники
бізнесу у сфері лісового господарства та деревообробки, з яким постійно
співпрацює заклад.
Свою історію училище розпочало з 1967 року. Тодішній директор училища
Віктор Гріненко у 1995 році ініціював підготовку в закладі лісників, єгерів та
вальників лісу. Нині тут готують представників багатьох професій, в тому числі
кухарів, кондитерів, малярів, штукатурів, трактористів, газозварювальників та
ін. Сюди їде навчатися молодь з різних громад, як зазначили на заході,
випускники ВПУЛГ нині працюють не лише на теренах Сновщини, а й по всій
Україні, понад 120 осіб займають різні посади у ДП «Ліси України», працюють у
АТ “СЛОВ’ЯНСЬКІ ШПАЛЕРИ” та інших підприємствах.
«Ми горді
тим, що на території нашої Сновської громади працює такий потужний заклад –
Вище професійне училище лісового господарства, який готує висококваліфіковані
кадри, які нині затребувані й будуть затребувані під час відбудови України», –
сказав у своїй промові Олександр Медведьов. І додав, що пишається тим, що
Міністерство освіти і науки України обрало саме наше училище для участі у
державній програмі з оновлення майстерень – створення навчальнопрактичного
центру та щиро радіємо вашому успіху! Це чудова інвестиція в найближче майбутнє
для нашої громади й держави вцілому!
На цьому зібранні
звучали й інші високі оцінки роботи наших впулгівців, панувала доброзичлива
тепла атмосфера, враження присутності команди, у якої спільні цілі, єдина мета.
Власне, це було не лише на слуху, у виступах, але й у всьому підтексті
організованого заходу, у всій проробленій роботі. Без пафосу напрошується
відмінна оцінка того, що поставало перед очима
і звернення до всіх небесних й земних сил продовжити реалізацію
омріяного «завтра». Ресурсного, актуального, з впровадженням інтерактивних
технологій і обов’язково мирного, без війни і горя.
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