Мамі і роботі присвятила своє життя. Тепер займається народною медициною

Людмилу
Іванівну Мелащенко сновчани добре знають, як медичну сестру неврологічного
відділення ЦРЛ, яка до моменту, коли треба було йти на заслужений відпочинок у
буквальному розумінні слів, горіла на роботі, віддаючись їй сповна.
А ще вона
доглядала за своєю ненькою, якій присвятила всю себе, до денечка. Коли матуся
злягла, не відходила від неї, годувала з ложечки, поїла водичкою, слідкувала за
чистотою і гігієною.
Тепер, коли
мама у засвітах, коли наче і для себе можна було б пожити, Людмила Іванівна
більше уваги стала приділяти народній медицині. Багато про це читає з різних
джерел, довідників, довідується з розповідей старожилів, вважаючи, що природа –
це головний цілитель наших життів, справжня панацея від низки недуг, що треба
тільки вивчати її, помічати навколишні дива.
Сфотографувала пані Людмилу під час збору цвітіння
хвойних шишечок, які вона дбайливо складала в пакетик, підкреслюючи їхню
цінність й вагу. Була
дуже приязною, позитивною, з теплою посмішкою і побажанням до всіх бути
здоровими й щасливими.
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