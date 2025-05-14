среда, 14 мая 2025 г.

Мамі і роботі присвятила своє життя. Тепер займається народною медициною

 

Людмилу Іванівну Мелащенко сновчани добре знають, як медичну сестру неврологічного відділення ЦРЛ, яка до моменту, коли треба було йти на заслужений відпочинок у буквальному розумінні слів, горіла на роботі, віддаючись їй сповна.



А ще вона доглядала за своєю ненькою, якій присвятила всю себе, до денечка. Коли матуся злягла, не відходила від неї, годувала з ложечки, поїла водичкою, слідкувала за чистотою і гігієною.

Тепер, коли мама у засвітах, коли наче і для себе можна було б пожити, Людмила Іванівна більше уваги стала приділяти народній медицині. Багато про це читає з різних джерел, довідників, довідується з розповідей старожилів, вважаючи, що природа – це головний цілитель наших життів, справжня панацея від низки недуг, що треба тільки вивчати її, помічати навколишні дива.

Сфотографувала пані Людмилу під час збору цвітіння хвойних шишечок, які вона дбайливо складала в пакетик, підкреслюючи їхню цінність й вагу. Була дуже приязною, позитивною, з теплою посмішкою і побажанням до всіх бути здоровими й щасливими.

Автор: на

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