Хліб по 50 грн за буханець кучинівці купують неохоче

Не через погану якість – через високу ціну стали
неохоче брати хліб «Київський»
жителі Кучинівки й інших сіл. У Сновську така марка продається трохи дешевше, але все одно дорого, через що більшість
покупців стала віддавати перевагу місцевій випічці. Купують вироби «Вітамінки», «Love`Er» і вже прямим текстом ностальгують pf своїм
хлібокомбінатом, який через низку об`єктивних і суб`єктивних причин «наказав
довго жити». Що не кажіть, а наш хліб
був справжньою паличкоювиручалочкою навесні 2022 року, а в попередні часи славився різноманіттям продукції, її стандартами. Чого варті одні
короваї, котрими зустрічали поважних гостей, дарували на весілля, виставляли на виставки. Словом,
було таке і нема. Нині маємо суцільне, здебільшого незрозуміле простим селянам
здорожчання цін на продукти першої
необхідності і, зокрема, хліб.
– Боляче спостерігати за цим, каже великий трудар поля, хлібороб з дідапрадіда Олександр Карась (на тракторі
орав і засівав зерновими колгоспні поля майже 40 років, заробивши пенсію
чотири тисячі грн). І усвідомлювати, що з подібними тенденціями звичайній людині
може бути не під силу дозволити собі таку розкіш, як ...хліб... Говорив це,
тримаючи в руках ще тепленьку, духмяну, дуже смачну «цеглинку» з «Вітамінки»,
передану друзями зі Сновська. Констатував: добре, що хоч у цій структурі ціни
до небес не піднімають...
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