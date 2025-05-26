понедельник, 26 мая 2025 г.

Хліб по 50 грн за буханець кучинівці купують неохоче

 

Не через погану якість – через високу ціну  стали  неохоче брати  хліб «Київський» жителі Кучинівки й інших сіл. У Сновську така марка продається  трохи дешевше, але все одно дорого, через що більшість покупців стала віддавати перевагу місцевій випічці. Купують  вироби «Вітамінки», «Love`Er»  і вже прямим текстом ностальгують pf своїм хлібокомбінатом, який через низку об`єктивних і суб`єктивних причин «наказав довго жити». Що не кажіть, а  наш хліб був справжньою паличкою­виручалочкою навесні 2022 року, а в попередні часи  славився різноманіттям  продукції, її стандартами. Чого варті одні короваї, котрими зустрічали поважних гостей, дарували  на весілля, виставляли на виставки. Словом, було таке і нема. Нині маємо суцільне, здебільшого незрозуміле простим селянам здорожчання  цін на продукти першої необхідності і, зокрема, хліб.



– Боляче спостерігати за цим, ­ каже великий трудар поля, хлібороб  з діда­прадіда Олександр Карась (на тракторі орав і засівав зерновими колгоспні поля майже 40 років, заробивши  пенсію  чотири тисячі грн). І усвідомлювати, що з  подібними тенденціями звичайній людині може   бути не під силу дозволити  собі таку розкіш, як ...хліб... Говорив це, тримаючи в руках ще тепленьку, духмяну, дуже смачну «цеглинку» з «Вітамінки», передану друзями зі Сновська. Констатував: добре, що хоч у цій структурі ціни до небес не піднімають...

Автор: на

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