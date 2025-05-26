Ворог обстріляв Тихоновичі. Влучання було й у будинок жителя Іванівки

Біди війни рясним дощем падають на села близького прикордоння громади,
стрімко просуваючись вперед.
У Тихоновичах
провели в останню путь (відспівали в церкві Тур`ї) загиблого в бою з ворогами
Михайла Циганка, Героя України, який був гордістю сім`ї, громади і який не
пожалів себе заради наближення кінця нинішніх людських страждань. Тепер завжди
у чорній хустині горя будуть перебувати його мама, сестри і всі рідні, які вже
втрачали, вже розуміли, що це таке…
Це світлина донедавна ошатного будинку подружжя Клименок. Валентину і Юрія у розквіті літ забрав до себе Господь, залишивши сиротами доньку й сина. Син якраз і проживав у будинку, в який влучив ворожий дрон. Тепер замість житла у нього згарище, яке забрало речі, предмети побуту, посуд і все інше. Волею долі Сашко залишився живим, бо його не було вдома...
Неспокійними
були для тихоновичан вечори й ночі минулих понеділка та вівторка, коли село
здригалося від гуркоту й вогняних заграв. Сталося влучання дронів у три
будівлі, в одній з яких проживає вдова загиблого українського воїна пані Ніна з
дітьми. Бог милував їх, але страху натерпілися! І не лише в Тихоновичах, а й
дорогою до Іванівки, де намагалися перебути обстріли, сховатися.
Шляхом до
сусіднього села автівку пані Ніни також переслідував ворожий дрон, який потім
влучив у той будинок, куди Самусенки слідували.
Молодий
господар Олександр теж був в дорозі і вцілів, але їхати йому вже нема куди.
Лишилося згарище, повна руйнація всього, що будувалося, наживалося, плекалося.
Факт цього й
інших злочинів задокументовано правоохоронними органами. На місці подій
побували представники органів влади, місцевого старостату. З осудом і болем
говорив про людське горе Анатолій
Бондаренко, який нині прагне вирішувати основні питання життєдіяльності
підвідомчої території.
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