Олександр Волощук автостопом об’їхав 60 країн світу

30 квітня в
інформаційнодозвіллєвому просторі Сновської публічної бібліотеки відбулася
творча зустріч з відомим мандрівником, письменником, журналістом Олександром
Миколайовичем Волощуком.
Під час зустрічі
Олександр Волощук поділився своїми враженнями від побаченого в різних країнах
світу.
Мандрівник
подорожує переважно автостопом.
Здійснив пішу мандрівку навколо Чорного моря, відвідав 60 країн світу
(Європа, Азія, Близький Схід, Південна Америка). А в 2020 році здійснив подорож
по Україні пішки від крайньої північної точки, с.Грем’яч, до крайнього півдня –
м.Вилкове на березі річки Дунай.
У 2021 році
Олександр Волощук здійснив другу подорож по Україні, цього разу з Заходу на
Схід України. Цю подорож він називає «Український хрест».
Олександр
Миколайович автор 13 виданих книг. Основна тема досліджень під час мандрівок –
життя українців за кордоном.
Письменник
презентував свої нові видання, розповів докладно про мандрівку Південною
Америкою, продемонстрував цікаві фото з різних подорожей.
Кожен
бажаючий мав змогу придбати книги з автографом автора. Підписував він їх охоче,
паралельно відповідаючи на запитання учасників зустрічі, яких захоплювало
побачене і почуте, вражала сама постать дивовижного мандрівника.
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