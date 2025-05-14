среда, 14 мая 2025 г.

Олександр Волощук автостопом об’їхав 60 країн світу

 

30 квітня в інформаційно­дозвіллєвому просторі Сновської публічної бібліотеки відбулася творча зустріч з відомим мандрівником, письменником, журналістом Олександром Миколайовичем Волощуком.



Під час зустрічі Олександр Волощук поділився своїми враженнями від побаченого в різних країнах світу.

Мандрівник подорожує переважно автостопом.

Здійснив пішу мандрівку навколо Чорного моря, відвідав 60 країн світу (Європа, Азія, Близький Схід, Південна Америка). А в 2020 році здійснив подорож по Україні пішки від крайньої північної точки, с.Грем’яч, до крайнього півдня – м.Вилкове на березі річки Дунай.

У 2021 році Олександр Волощук здійснив другу подорож по Україні, цього разу з Заходу на Схід України. Цю подорож він називає «Український хрест».

Олександр Миколайович автор 13 виданих книг. Основна тема досліджень під час мандрівок – життя українців за кордоном.

Письменник презентував свої нові видання, розповів докладно про мандрівку Південною Америкою, продемонстрував цікаві фото з різних подорожей.

Кожен бажаючий мав змогу придбати книги з автографом автора. Підписував він їх охоче, паралельно відповідаючи на запитання учасників зустрічі, яких захоплювало побачене і почуте, вражала сама постать дивовижного мандрівника.

Автор: на

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