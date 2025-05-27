На фестивалі мистецтв

17-20 квітня
відбувся IX Міжнародний фестивальконкурс мистецтв «Musical South Palmyra»
(УкраїнаМолдова).
У номінації «Інструментальне мистецтво/жанр народні інструменти/Диплом III ступеня
отримала Єлизавета Гаврилюк (викладач Світлана Григорівна Кузьменко) –
виконання двох оригінальних творів: джазової композиції та французького вальсу.
Світлана
Григорівна зазначає: «Учням подобається грати джаз, адже це цікаві ритми,
стиль, настрій. І саме актуальність цікавого джазового репертуару зумовлює
робити адаптації/перекладення для учнів баяністів, адже є багато красивих
джазових творів написані для інших інструментів.
«Французький
вальс» Єлизавета (на фото) презентувала у форматі доповіді на
традиційній онлайн конференції класу «Презентація музичного твору»: творчий
проєкт через дослідження цікавих особливостей та створення авторської
композиції».
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