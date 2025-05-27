вторник, 27 мая 2025 г.

На фестивалі мистецтв

 

17-­20 квітня відбувся IX Міжнародний фестиваль­конкурс мистецтв «Musical South Palmyra» (Україна­Молдова).

У номінації «Інструментальне мистецтво/жанр ­ народні інструменти/Диплом III ступеня отримала Єлизавета Гаврилюк (викладач Світлана Григорівна Кузьменко) – виконання двох оригінальних творів: джазової композиції та французького вальсу.



Світлана Григорівна зазначає: «Учням подобається грати джаз, адже це цікаві ритми, стиль, настрій. І саме актуальність цікавого джазового репертуару зумовлює робити адаптації/перекладення для учнів баяністів, адже є багато красивих джазових творів написані для інших інструментів.

«Французький вальс» Єлизавета (на фото) презентувала у форматі доповіді на традиційній онлайн конференції класу «Презентація музичного твору»: творчий проєкт через дослідження цікавих особливостей та створення авторської композиції».

Автор: на
Ярлыки:

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