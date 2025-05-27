Ця жінка випромінює сонце…

Є такий
шаблонний вислів «вийти іншою», але його зміст я ясніше зрозуміла, вийшовши з
дому Людмили Володимирівни Криволап, жительки нашого міста, в якому вона давно
оселилася, переїхавши з Хотунич. Відчувала якесь дивне світле наповнення, блиск
і була переповнена враженнями.
Здобувши
фахову освіту, пані Людмила спочатку успішно працювала (23 роки!) у
центральному гастрономі, була в пошані, але через хворобу, операцію довелося
звільнятися. Володіючи сильним характером, силою волі і духу, Людмила
Володимирівна це випробування здолала й
знову відчула себе затребуваною, життєрадісною. Стати в стрій допоміг відомий
господарник Сергій Миколайович Дюжиков, котрий запропонував їй спочатку посаду
лаборанта на маслозаводі, а потім довірив бути начальником дільниці. Робота в
її руках кипіла і хоч забирала майже весь життєвий ритм – не втомлювала, не
гнітила, навпаки, наснажувала.
Нині її
трудовий стаж у цій сфері налічує 22 роки і нині вона старший майстер заготівлі
й відвантаження молочної сировини ПрАТ «Куликівкамолоко». І тут залишається
собою душу в роботу вкладає і, наче
підживлює себе, інших енергією, маючи неймовірну кількість друзів й уміння
підтримувати дружбу. З нею легко, просто і без будьяких допоміжних ресурсів
можна налагоджувати контакти, говорити на різні теми.
Взяли,
приміром, і згадали 2022 рік, окупацію
нашої громади, коли хліб, інші продукти харчування були дефіцитом, коли вона
разом з колегами, ризикуючи навіть життям, розвозила селами й містом Сновщини,
Корюківщини молоко. Того молоковоза народ чекав з відрами, заздалегідь
вишиковуючись у черги. Таке людяне рішення тоді ухвалив її керівник Анатолій
Дідур, бо залишок молока на підприємстві був великий і дівати його було нікуди:
вивозити не виходило через зірвані мости, відсутність поруч переробки. А корови
ж у трьох господарствах Корюківщини і нашому СВК «Райдуга» доїлися, молоко, як
тоді, як тепер проходило всі лабораторні
аналізи і було кондиційним, а головне
дуже потрібним.
Нині якісну
продукцію підприємства, де завзято трудиться Людмила Криволап, охоче беруть
багато переробників з усієї України, виготовляючи з неї масла, сири, йогурти
тощо. Знають, що їхні партнери надійні й
відповідальні.
– Треба гідно
нести свою ношу, – сказала у нашій
розмові пані Людмила, перевівши погляд красивих очей на світлину з донями. Їх у
неї три – Оксана, Марина, Вікторія і кожну вважає найкращою, найлюбимішою,
найдорожчою. Пишається їхнім вмінням торувати стежки долі, реалізувати
здібності, залишатися маминою гордістю.
Для них у неї завше відчинені двері, як для шістьох
онуків, правнучка, взагалі для всіх, хто заходить в них з добром, позитивом.
Від щирого серця бажає своїй чудовій сім’ї, друзям зі Сновська, Березни,
Кучинівки, Клементинівки, що на Менщині, здоров’я, щастя. Більше 35 років з нею
поруч Тамара Марченко, котра живе майже по сусідству і не скупиться на приязну
усмішку, розуміння, підтримку. Це взаємно, необхідно і стало звичним.
Звичним для
Людмили Володимирівни є правило жити в чистоті і порядку, оточенні квітів і нешаблонного
декору. Непросто цього досягати, але в неї виходить. Фактично усе. Виростила,
годуючи з піпетки, кроликів, а в теплиці – огірків, що вже відцвіли й
позав’язувалися, і блиск в кімнатах навела, що, зрештою, як завжди, ніби
непорушне, стале.
Спілкувалася
з нею, а здавалося, що із теплим сонцем…
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Коли я
полишала поріг цього будинку, захотілося зупинитися і завмерти, щоб нічого не
забути, щоб залишити в пам’яті вогонь емоцій – і після побаченого, і після
почутого.
Комментариев нет:
Отправить комментарий