понедельник, 26 мая 2025 г.

СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ

 

Наші кікбоксери знову були на висоті

У Корюківці вихованці Сновської ДЮСШ, відділення кікбоксингу, взяли участь у 13­му відкритому турнірі з боксу, який проходив 10 травня.  Змагання зібрали спортсменів з Корюківки, Новгород ­ Сіверського, Чернігова, Коропа та Сновська. Боксери продемонструвати яскраві та захоплюючі поєдинки!

Наші спортсмени в своїх вагових та вікових категоріях, посіли такі місця: перше місце ­ Аміна Ткаченко, Олександр Мося, Данило Булденко, Артем Герасимов, Максим Спускан; друге місце ­  Руслан Ніколаєнко, Андрій Стеценко, Богдан Щербина.

Всі свої здобутки та перемоги спортсмени як завжди присвячують нашим Ангелам­Героям ­ земним та небесним!

У  Мені на турнірі

10 травня 2025 року в місті Мена відбувся відкритий чемпіонат з вільної боротьби «Турнір незламності», присвячений пам’яті полеглих воїнів. Понад 100 спортсменів із Сумської та Чернігівської областей взяли участь у змаганнях. Борці спортивного клубу «Витязь» продемонстрували високий рівень підготовки та здобули гідні результати: перше місце ­ Россол Гліб, Савинський Кирило, Шликов Платон, Россол Ілля; друге місце ­ Степаненко Юрій, Савоста Ярослав, Кушнір Олександр, Хоминський Іван; третє місце ­ Олесик Іван.

Легкоатлети взяли участь у  спортивних змаганнях

Відбулись обласні змагання – VII літня гімназіада з легкої атлетики у м.Носівка, де спортсмени Сновської ДЮСШ здобули такі призові місця:  Єременчук Таїсія посіла І місце з бігу на дистанції 800 м, Аксьончик Юлія посіла ІІІ місце з бігу на дистанції 400 м.

У місті Городня нещодавно відбувся відкритий чемпіонат з легкої атлетики за участі вихованців ДЮСШ з Корюківки, Городні та Сновська. Наші спортсмени вибороли такі призові місця: біг на 100 м: І місце ­ Аніщенко Катерина, Аксьончик Тимофій, Литвиненко Поліна, Хомко Назар; ІІ місце ­ Калиновська Катерина, Хоминський Микола; ІІІ місце ­ Бохан Поліна, Король Гліб;  біг на 400 м:І місце ­ Аксьончик Тимофій, Бохан Поліна; ІІ місце ­ Евхан Валерія; ІІІ місце ­ Калиновська Катерина.  Красильников Андрій посів І місце у двоборстві.

Щиро вітаємо наших юних легкоатлетів та їхніх наставників з вагомими перемогами!

Автор: на

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