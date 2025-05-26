СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ

Наші кікбоксери знову були на висоті
У Корюківці вихованці Сновської ДЮСШ, відділення кікбоксингу, взяли участь у 13му відкритому турнірі з боксу, який проходив 10 травня. Змагання зібрали спортсменів з Корюківки, Новгород Сіверського, Чернігова, Коропа та Сновська. Боксери продемонструвати яскраві та захоплюючі поєдинки!
Наші
спортсмени в своїх вагових та вікових категоріях, посіли такі місця: перше
місце Аміна Ткаченко, Олександр Мося, Данило Булденко, Артем Герасимов,
Максим Спускан; друге місце Руслан
Ніколаєнко, Андрій Стеценко, Богдан Щербина.
Всі свої
здобутки та перемоги спортсмени як завжди присвячують нашим АнгеламГероям
земним та небесним!
У Мені на турнірі
10 травня
2025 року в місті Мена відбувся відкритий чемпіонат з вільної боротьби «Турнір
незламності», присвячений пам’яті полеглих воїнів. Понад 100 спортсменів із
Сумської та Чернігівської областей взяли участь у змаганнях. Борці спортивного
клубу «Витязь» продемонстрували високий рівень підготовки та здобули гідні
результати: перше місце Россол Гліб, Савинський Кирило, Шликов Платон, Россол
Ілля; друге місце Степаненко Юрій, Савоста Ярослав, Кушнір Олександр,
Хоминський Іван; третє місце Олесик Іван.
Легкоатлети взяли участь у спортивних змаганнях
Відбулись
обласні змагання – VII літня гімназіада з легкої атлетики у м.Носівка, де
спортсмени Сновської ДЮСШ здобули такі призові місця: Єременчук Таїсія посіла І місце з бігу на
дистанції 800 м, Аксьончик Юлія посіла ІІІ місце з бігу на дистанції 400 м.
У місті
Городня нещодавно відбувся відкритий чемпіонат з легкої атлетики за участі
вихованців ДЮСШ з Корюківки, Городні та Сновська. Наші спортсмени вибороли такі
призові місця: біг на 100 м: І місце Аніщенко Катерина, Аксьончик Тимофій,
Литвиненко Поліна, Хомко Назар; ІІ місце Калиновська Катерина, Хоминський
Микола; ІІІ місце Бохан Поліна, Король Гліб;
біг на 400 м:І місце Аксьончик Тимофій, Бохан Поліна; ІІ місце Евхан
Валерія; ІІІ місце Калиновська Катерина.
Красильников Андрій посів І місце у двоборстві.
Щиро вітаємо
наших юних легкоатлетів та їхніх наставників з вагомими перемогами!
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