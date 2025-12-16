Галина Тулякова: «Промінь» передплачую з 1971 року

Саме тоді
доля закинула мене до Сновська, саме тоді я взяла до рук нашу районку. Із тих
пір – не розлучаюся. Охоче беру участь у щорічних лотереях, а минулого року
навіть виграла лоток яєць. Цей приз був доречний до свята і використаний на
приготування салатів.
У газеті
люблю всі рубрики, всі публікації. Телефон у мене кнопочний, тож ширше
знайомство із життям у громаді відбувається тільки через газету. Зворушують
мене сюжети про людей, їхні непрості долі, матеріали, які даєте за підписом
Олександри Гострої. Які вони душевні, сердечні, як хочеться їх читати і
перечитувати. А кросворди іноді допомагають розгадувати рідні. І рецепти страв
часто готую за вашою добіркою.
Вірю, що наш
«Промінь» виживе, вистоїть, що все у нас буде добре.
Комментариев нет:
Отправить комментарий