Галина Тулякова: «Промінь» передплачую з 1971 року

 

Саме тоді доля закинула мене до Сновська, саме тоді я взяла до рук нашу районку. Із тих пір – не розлучаюся. Охоче беру участь у щорічних лотереях, а минулого року навіть виграла лоток яєць. Цей приз був доречний до свята і використаний на приготування салатів.



У газеті люблю всі рубрики, всі публікації. Телефон у мене кнопочний, тож ширше знайомство із життям у громаді відбувається тільки через газету. Зворушують мене сюжети про людей, їхні непрості долі, матеріали, які даєте за підписом Олександри Гострої. Які вони душевні, сердечні, як хочеться їх читати і перечитувати. А кросворди іноді допомагають розгадувати рідні. І рецепти страв часто готую за вашою добіркою.

Вірю, що наш «Промінь» виживе, вистоїть, що все у нас буде добре.

