Депутатом райради став наш Олег Мірошниченко

До складу
Корюківської районної ради увійшов новий депутат — Олег Мірошниченко, ветеран
війни зі Сновська, обраний за виборчим списком Радикальної партії України.
Також
депутати підтримали заяву про складення депутатських повноважень за власним
бажанням Івана Орди, обраного від Чернігівської обласної організації «Рідний
дім».
Обом депутатам – нинішньому і вже колишньому – висловлені найкращі
побажання.
Нагадаємо, що донедавна Олег Леонідович не один десяток
літ працював журналістом, заступником редактора газети «Промінь», а нині
викладає важливу дисципліну, пов`язану з патріотичним вихованням, у міському
ліцеї №1.
