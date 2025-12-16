вторник, 16 декабря 2025 г.

Хутір Слава став сиротою

 

Обезлюднів, осиротів нині зазвичай гамірний і живенький хутір Слава, що між Тихоновичами й Гутою­Студенецькою. Навіть у лютому 2022 року, коли почалася нова стадія війни, коли по­сусідству рухалися колони російських танків, там ще мешкало дві сім`ї трудоголиків. Люди порали городи, тримали живність, будували плани. Заїжджали провідувати рідні місця й інші колишні жителі, підтримуючи у робочому стані свої гніздечка. Тепер все це зупинилося, наче завмерло.

Одна з корінних жительок Слави Ганна Циганок зазначила, що у складній невеселій ситуації її тішить лише те, що ніхто зі зловмисників на хуторі не орудує, не ламає замків, не витягує з помешкань нехитрі спожитки. Розкошують в її рідних місцях лише вільний вітер, зарослі бур`янів, чагарники. Казала, що бачила на городі сліди диких звірів, пориті кабанами галявини, воронячі гнізда на деревах.

Гнітючим, за словами Ганни Матвіївни, був і сам шлях добирання до прикордонного хутора – невпізнанний, чужий, з ризиком потрапити під обстріл дронів. Бог її милував, оповивши ностальгією і мріями про мир.

