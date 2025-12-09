Соціальним маршрутом жителі сіл Чепелів і Сновське задоволені

За словами відданої своїй роботі старости Марії Мороз, людям, які мешкають на території очолю вального нею старостинського округу, Господь подарував справді великий подарунок – відкриття із 28 червня безкоштовного маршруту до міста Сновськ.«Проліска» (благодійна організація), яка організувала цей маршрут, робила невеличку перерву лише у серпні, а потім, і до цього часу, щоп’ятниці надає такі необхідні сільчанам вигоди. Охочі їхати у справах заздалегідь записуюься, їхній облік ведеться і контролюється. Як зазначила Марія Іванівна, минулої п’ятниці народу було стільки, що всі не вмістилися. Їдуть здебільшого пенсіонери, але тепер, коли похолодало, дощить, насувається зима зі сніги, активніше стала записуватися молодь. Час благодійники вибирали зручний, навіть з корекцією потреб. Наприклад, у разі швидкого вирішення питань, людей зі Сновська додому водій може відвезти на годину раніше. Приємним моментом у ситуації з благодійним автобусом є такі фактори, як людяність, повага, культура обслуговування та спілкування. Приміром є зупинки біля рай лікарні. Вони не зовсім підпадають під формальний маршрут, але відбуваються на прохання пасажирів, яким важко, які хворі.
