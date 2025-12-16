Житель Гірська Віктор Прус вже у Старих Боровичах. Із власного автомобіля і перебування у Чернігові – переселився

71річний
Віктор Прус із Гірська, де був його будинок, нині перебазувався до Старих
Борович. А перед цим «самодєлкін» (так його прозвали за створений на дровах
двигун до власної автівочки) трохи побув і позаробляв коштів у Києві, трохи
пожив у Чернігові. Маючи статус внутрішньо переміщеної особи, отримував
підтримку, пропозиції і варіанти оселитися у модульному будиночку поруч із
іншими переселенцями. Не захотів, бо у думках прагнув завершити ремонт автівки
і повернутися до Гірська.
У Гірську ж
нині небезпечно. Дуже. Та й повертатися йому нема куди, адже помешкання ще
раніше було знищене ворожими дронами. Ледь живим під час тих руйнівних
обстрілів тоді лишився і пан Віктор – врятувало чи дерево, чи, скоріше, сам
Господь.
Новим прихистком «самодєлкіна» стало село Старі Боровичі, напів
придатна для існування хатина, що розташована неподалік будинку старости. Алла
Анатоліївна Шевардіна, переймаючись долею цієї людини, намагається її розуміти,
підтримувати. А що ж Віктор? Господарює, як може… Піч, яка є рятівною «грілкою»
( розташована у першій кімнаті), якось
теплить. Дров для неї трохи є, та й новий господар їх власноруч заготовляє – у
саду є що обрізати, рубати. Окреме питання – їжа, одяг, посуд, постіль. Щось є,
але зайвим не буде, тож, якщо у когось ці складові виживання зайві, можна було
б і поділитися. Контактувати доречно через старосту.
Чи надовго
для Віктора Пруса подібне переселення, ніхто не відає. Покаже час, покажуть
обставини, покаже війна.
