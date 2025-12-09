Прийдешні добрі часи активісти Низківки наближають ділами

Добра слава, прекрасні відгуки про роботу завідувачки Низківським сільським клубом Наталії Моргунової вже вкорінилися настільки, що не змінити, не викорінити. Зі своїм колективом однодумців, до складу якого входять активісти села, пані Наталія не лише організовує і проводить чудові культурні заходи, а й надає серйозну допомогу ЗСУ, нашим захисникам, які боронять країну від агресора.
Ця непроста
робота, хоч і забирає багато сил і часу, однак залишається для душі і серця.
Плетиво маскувальних сіток, збір необхідних коштів на нагальні потреби, випічка
і відправка різних смаколиків, благодійні концерти – частинка зусиль і старань
як самої Наталії Леонідівни, так і її сподвижників Людмили Миколаївни Гордієнко,
Юрія Васильовича Романюка, Тетяни Анатоліївни Куценко, Юлії Володимирівни
Клименко, Оксани Володимирівни Моргунової.
Про втому,
брак часу вони ніколи не говорять, хоча у кожної сім`ї чималі присадибні
ділянки, живність й інші домашні клопоти. Ці добродії вміють жити і світити
сонцем – дарма, що війна, дарма, що навколо сірість і сумне сьогодення. Зате
прийдешні часи вони не лише бачать іншими, вони їх наближають не словами –
ділами.
Комментариев нет:
Отправить комментарий