вторник, 9 декабря 2025 г.

Денису Стародубцю було лише тридцять!

 На Сновщині  нова втрата, яку важко осягнути й  неможливо прийняти. Кожне слово в цьому тексті пульсує невимовним болем. Експертні висновки підтвердили загибель нашого земляка – старшого солдата Дениса Геннадійовича СТАРОДУБЦЯ із м.Сновськ, який більше року вважався зниклим безвісти.

Народився Денис 20 жовтня 1993 року в місті Щорс, закінчив місцеву загальноосвітню школу №1.



Зовсім юним став на шлях служби:  з 2013 по 2015 рік проходив строкову військову службу,  а згодом у 2015 році брав безпосередню участь в АТО та отримав статус учасника бойовий дій. В цивільному житті працював в охоронній фірмі.

24 лютого 2022 року, не вагаючись ні миті став у стрій, щоб боронити рідну землю. З 3 вересня 2024 року, Денис Стародубець вважався зниклим безвісти. Більше року рідні жили між молитвою й очікуванням, між болем і крихітною надією, що їх Денис повернеться додому. Вони трималися за кожну можливість дива. Та 28 листопада 2025 року надійшло сповіщення: Герой загинув у той трагічний вересневий день під час виконання бойового завдання.

Захиснику було лише 30. Перед ним було стільки невідкритих доріг, повних мрій, які чекали свого часу. Так багато він не встиг… І ця недоспівана молодість болить кожному, хто чує цю сумну звістку.

Автор: на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)