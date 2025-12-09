Денису Стародубцю було лише тридцять!

На Сновщині нова втрата, яку важко осягнути й неможливо прийняти. Кожне слово в цьому тексті пульсує невимовним болем. Експертні висновки підтвердили загибель нашого земляка – старшого солдата Дениса Геннадійовича СТАРОДУБЦЯ із м.Сновськ, який більше року вважався зниклим безвісти.
Народився
Денис 20 жовтня 1993 року в місті Щорс, закінчив місцеву загальноосвітню школу
№1.
Зовсім
юним став на шлях служби: з 2013 по 2015 рік проходив строкову військову
службу, а згодом у 2015 році брав безпосередню участь в АТО та отримав
статус учасника бойовий дій. В цивільному житті працював в охоронній фірмі.
24 лютого
2022 року, не вагаючись ні миті став у стрій, щоб боронити рідну землю. З 3
вересня 2024 року, Денис Стародубець вважався зниклим безвісти. Більше року
рідні жили між молитвою й очікуванням, між болем і крихітною надією, що їх
Денис повернеться додому. Вони трималися за кожну можливість дива. Та 28
листопада 2025 року надійшло сповіщення: Герой загинув у той трагічний
вересневий день під час виконання бойового завдання.
Захиснику
було лише 30. Перед ним було стільки невідкритих доріг, повних мрій, які чекали
свого часу. Так багато він не встиг… І ця недоспівана молодість болить кожному,
хто чує цю сумну звістку.
Комментариев нет:
Отправить комментарий