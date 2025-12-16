Потужний генератор для староборовлян вже у селі і напоготові до роботи

На випадок
особливих форсмажорних обставин Староборовицькому старостату міськрадою
передано потужний генератор і 100 літрів палива до нього. Експлуатація цього
надважливого пристрою буде у разі перебоїв з водою, у випадках інших
надзвичайних моментів. Дай, Боже, щоб їх не було, але, як кажуть, зарікатися не
варто.
Валерій Петрович Маленок і В`ячеслав Анатолійович Науменко не лише фахові працівники котельні, а й взагалі незамінимі трударі старостату. За словами Алли Анатоліївни Шевардіної, вони безвідмовні у виконанні різних доручень і прохань. І той порядок на підвідомчій території, який всі бачать, значною мірою є їхньою заслугою.
Перед цим, за
словами старости Алли Шевардіної, була допомога у придбанні котла, проведення
ремонту адмінбудівлі, зокрема, поновленні вікон, підлоги.
Люди у
Гвоздиківці й Старих Боровичах дружні, завзяті, стійкі до випробувань війною.
Ніхто з обжитих місць поки нікуди не виїжджав, навпаки, до старостату трохи
раніше прибуло кілька сімей.
Дрова у всіх
є – і у бюджетних закладах, і у мешканців приватного сектору. На особливому
контролі – люди похилого віку, яким постійна увага.
Хвилюють
обстріли, гурчання безпілотників, деякі колізії із недержавними допомогами.
Наприклад,
багатьом залишається незрозумілим підхід із виплатами 19400 грн, ті пояснення,
які з цього питання звучать.
Проте,
головною передноворічною бідою сільчани вважають бойові дії. Сподіваються на
їхнє завершення, на близький мир.
