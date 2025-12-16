вторник, 16 декабря 2025 г.

Потужний генератор для староборовлян вже у селі і напоготові до роботи

 

На випадок особливих форс­мажорних обставин Староборовицькому старостату міськрадою передано потужний генератор і 100 літрів палива до нього. Експлуатація цього надважливого пристрою буде у разі перебоїв з водою, у випадках інших надзвичайних моментів. Дай, Боже, щоб їх не було, але, як кажуть, зарікатися не варто.


Валерій Петрович Маленок і В`ячеслав Анатолійович Науменко не лише фахові працівники котельні, а й взагалі незамінимі трударі старостату. За словами Алли Анатоліївни Шевардіної, вони безвідмовні у виконанні різних доручень і прохань. І той порядок на підвідомчій території, який всі бачать, значною мірою є їхньою заслугою.

Перед цим, за словами старости Алли Шевардіної, була допомога у придбанні котла, проведення ремонту адмінбудівлі, зокрема, поновленні вікон, підлоги.

Люди у Гвоздиківці й Старих Боровичах дружні, завзяті, стійкі до випробувань війною. Ніхто з обжитих місць поки нікуди не виїжджав, навпаки, до старостату трохи раніше прибуло кілька сімей.

Дрова у всіх є – і у бюджетних закладах, і у мешканців приватного сектору. На особливому контролі – люди похилого віку, яким постійна увага.

Хвилюють обстріли, гурчання безпілотників, деякі колізії із недержавними допомогами.

Наприклад, багатьом залишається незрозумілим підхід із виплатами 19400 грн, ті пояснення, які з цього питання звучать.

Проте, головною передноворічною бідою сільчани вважають бойові дії. Сподіваються на їхнє завершення, на близький мир.


