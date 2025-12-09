Новенький шкільний автобус прибув до Сновська

27 листопада
2025 року Сновська громада отримала новенький шкільний автобус. Автобус було
придбано за рахунок субвенції з державного бюджету та співфінансування з
бюджету Сновської міської ради. Сучасний автобус отримала Сновська початкова
школа для підвозу дітей до закладу освіти.
Директор
цього закладу Андрій Мельник, його колектив раді такому значущому
довгоочікуваному подарунку, який, на їхню думку, слугуватиме покращенню умов праці.
Кермуватиме
автобусом досвідчений, професійний майстер золотих рук Микола Ященко. І хоч
Микола Васильович (на фото) вже не один рік на заслуженому відпочинку,
але не відгукнутися на прохання керівництва вийти і працювати ще, не міг.
Свого часу
Микола Васильович працював у АТП 17446 на вантажівках, ЛАЗах, ПАЗах тощо.
Трудився цей водій на перевезенні школярів, завжди знаходячи з ними контакт і
спільну мову. Він – суворий поборник дотримання правил дорожнього руху, а ще – напрочуд комунікабельний, чемний, добрий.
Новому транспортному засобу щиро радий.
