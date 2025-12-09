вторник, 9 декабря 2025 г.

Почесно! Гордо! Красиво!

 


Творчі колективи Сновського БК – народний аматорський ансамбль української пісні «Калина» та народний аматорський хор «Спадщина», малі форми колективу під керівництвом Оксани Бондаревської здобули перемогу в Міжнародному благодійному двотуровому конкурсі мистецтв ЗІРКОВИЙ МІСТ – «Україна­Чехія». Тріо народного аматорського ансамблю української пісні «Калина» у складі Оксани Бондаревської, Наталії Трач і Ліліє Юркевічене – Laureát I.stupn,  народний аматорський ансамбль української пісні «Калина» ­  Laureát I.stupn, Наталія Трач солістка народного аматорського ансамблю української пісні «Калина» ­ Laureát I.stupn, дует народного аматорського ансамблю української пісні «Калина» у складі Наталії Трач та Оксани Бондаревської ­ Laureát I.stupn, народний аматорський хор «Спадщина» ­ GRAND PRIX, жіночий вокальний ансамбль хору «Спадщина» ­ GRAND PRIX, керівник Оксана Бондаревська та акомпаніатор Леонід Корінь отримали подяки від організаторів конкурсу.

Це почесно, гордо, красиво!

