Творчі колективи Сновського БК – народний аматорський ансамбль
української пісні «Калина» та народний аматорський хор «Спадщина», малі форми
колективу під керівництвом Оксани Бондаревської здобули перемогу в Міжнародному
благодійному двотуровому конкурсі мистецтв ЗІРКОВИЙ МІСТ – «УкраїнаЧехія».
Тріо народного аматорського ансамблю української пісні «Калина» у складі Оксани
Бондаревської, Наталії Трач і Ліліє Юркевічене – Laureát I.stupn, народний аматорський ансамбль української
пісні «Калина» Laureát I.stupn,
Наталія Трач солістка народного аматорського ансамблю української пісні
«Калина» Laureát I.stupn, дует народного аматорського ансамблю української
пісні «Калина» у складі Наталії Трач та Оксани Бондаревської Laureát I.stupn,
народний аматорський хор «Спадщина» GRAND PRIX, жіночий вокальний ансамбль
хору «Спадщина» GRAND PRIX, керівник Оксана Бондаревська та акомпаніатор
Леонід Корінь отримали подяки від організаторів конкурсу.
Це почесно,
гордо, красиво!
