вторник, 9 декабря 2025 г.

Знання – запорука безпеки!

 

Коли летить КАБ (керована авіабомба) — це одна з найнебезпечніших речей на фронті. Твоє завдання — вижити, а не «правильно діяти під обстрілом».

Ось що реально працює:  не геройствуй — падай одразу КАБ дає мінімум часу на реакцію. Якщо ти почув свист/гул або команду «КАБ!» — одразу падай на землю, навіть якщо поруч немає укриття.

Позиція: живіт до землі, руки за голову, лікті закривають шию, ноги разом, носками всередину.

КАБвражає величезною ударною хвилею. Якщо є хоч 1–2 секунди — відкотись  вбік (змійкою)  на 5–10 метрів, не вертикально по лінії удару.

Шукай найменше заглиблення, навіть невеликий рельєф рятує: яма, кювет, траншея, заглиблення від техніки, вирва. КАБ робить вирву до 10–15 метрів — укриття повинно бути НЕ в епіцентрі, а за рельєфом. Тримай рот відкритим – це знижує ризик контузії, травми барабанних перетинок та вибухової хвилі.

Не ставай, не бігай, не вибирайся з укриття, КАБ може працювати парами. Друга або третя може прилетіти через 10–40 секунд.

Уникай бетонних конструкцій без перекриття, багато хто гине саме від: уламків бетону, обвалення стелі,

вторинних осколків. У техніці — виходь і ховайся поруч, КАБ розламує машину, як папір. Якщо є 2 секунди — вистрибуй і лягай в будь­яке заглиблення біля техніки.

Важливо знати: КАБ — це не «міномет, якого можна перечекати». Це удар, від якого рятує: рельєф, відстань, вчасне падіння, правильне положення тіла. Тому головне — мить реагування.

                                      *                      *                      *

Офіцери –  рятувальники громад Корюківщини систематично проводять превентивні заходи та бесіди, щоб навчити населення правильно діяти при виявленні вибухонебезпечних предметів.

Основні правила

Не чіпати і не пересувати підозрілі предмети.

Негайно повідомляти за номером 101 або 102.

Дотримуватись безпечної відстані.

Знання – запорука безпеки, вважають рятувальники і закликають дітей та дорослих не нехтувати правилами безпеки.

