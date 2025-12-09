Коли летить
КАБ (керована авіабомба) — це одна з найнебезпечніших речей на фронті. Твоє
завдання — вижити, а не «правильно діяти під обстрілом».
Ось що
реально працює: не геройствуй — падай
одразу КАБ дає мінімум часу на реакцію. Якщо ти почув свист/гул або команду
«КАБ!» — одразу падай на землю, навіть якщо поруч немає укриття.
Позиція: живіт до землі, руки за голову, лікті закривають шию, ноги разом, носками всередину.
КАБвражає
величезною ударною хвилею. Якщо є хоч 1–2 секунди — відкотись вбік (змійкою) на 5–10 метрів, не вертикально по лінії
удару.
Шукай
найменше заглиблення, навіть невеликий рельєф рятує: яма, кювет, траншея,
заглиблення від техніки, вирва. КАБ робить вирву до 10–15 метрів — укриття
повинно бути НЕ в епіцентрі, а за рельєфом. Тримай рот відкритим – це знижує
ризик контузії, травми барабанних перетинок та вибухової хвилі.
Не ставай, не
бігай, не вибирайся з укриття, КАБ може працювати парами. Друга або третя може
прилетіти через 10–40 секунд.
Уникай бетонних
конструкцій без перекриття, багато хто гине саме від: уламків бетону, обвалення
стелі,
вторинних
осколків. У техніці — виходь і ховайся поруч, КАБ розламує машину, як папір.
Якщо є 2 секунди — вистрибуй і лягай в будьяке заглиблення біля техніки.
Важливо
знати: КАБ — це не «міномет, якого можна перечекати». Це удар, від якого рятує:
рельєф, відстань, вчасне падіння, правильне положення тіла. Тому головне — мить
реагування.
* * *
Офіцери
– рятувальники громад Корюківщини
систематично проводять превентивні заходи та бесіди, щоб навчити населення
правильно діяти при виявленні вибухонебезпечних предметів.
Основні правила
Не чіпати і
не пересувати підозрілі предмети.
Негайно
повідомляти за номером 101 або 102.
Дотримуватись
безпечної відстані.
Знання –
запорука безпеки, вважають рятувальники і закликають дітей та дорослих не
нехтувати правилами безпеки.
