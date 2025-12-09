Олена Шарпан, головна лікарка ЦПМД: «Вакцини проти вірусу Коксакі не існує»

Вірус Коксакі – це ентеровірусне захворювання, яке передається повітрянокрапельним та фекальнооральним шляхами. Вони розмножуються в шлунковокишковому тракті. Інкубаційний період 710 днів. Тобто вірус легко поширюються від людини до людини під час чхання та кашлю та через предмети й поверхні. Вірус Коксакі найчастіше зустрічається серед маленьких дітей, але ним можуть заразитися люди будьякого віку.
Прояви
Коксакі схожі на більшість сезонних захворювань, тому іноді його важко
діагностувати. Перші ознаки можуть бути неспецифічними: підвищення температури; слабкість;
млявість; зниження апетиту; біль у
горлі; інколи блювання або діарея. Проте
є головний симптом за яким можна безпомилково визначити вірус Коксакі.Це
симптом – «руканогаязик». Для цього захворювання характерна висипка з водяних
пухирців, які найчастіше локалізуються у ротовій порожнині й між пальцями рук
та ніг. У більшості випадків перебіг захворювання легкий. Проте у дітей
молодшого віку, новонароджених та осіб з ослабленим імунітетом можливі
ускладнення: дегідратація через блювання та діарею; менінгіт або енцефаліт
(рідко); міокардит або порушення ритму серця (дуже рідко); бактеріальні
ускладнення шкіри (при розчісуванні висипу).
Ця хвороба не
потребує специфічного лікування, оскільки має симптоматичний характер.
Більшість людей одужують протягом 710 днів. Медикаментозно можна вплинути лише
на виражені прояви хвороби, до прикладу, високу температуру. Якщо у вашої
дитини або у вас з›явилися симптоми вірусу Коксакі, відвідайте вашого сімейного
лікаря. Після консультації у фахівця, ретельно виконуйте його настанови та
залишайтеся вдома. Звернутися за негайною медичною допомогою варто в таких
випадках: при високій температурі, що не
знижується; сильному блюванні або діареї з ознаками зневоднення; судомах,
сильному головному болю, сонливості; висипі, що супроводжується болем у животі
чи ускладненим диханням; якщо у дитини є хронічні захворювання та ослаблений
імунітет.
Вакцини проти вірусів Коксакі не існує, тому головний
спосіб захисту – дотримання правил гігієни та зміцнення імунітету. Також потрібно підтримувати чистоту в
приміщеннях: провітрювати кімнати, дезінфікувати поверхні, дверні ручки та
іграшки.
