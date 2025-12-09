вторник, 9 декабря 2025 г.

Олена Шарпан, головна лікарка ЦПМД: «Вакцини проти вірусу Коксакі не існує»

 

Вірус Коксакі – це ентеровірусне захворювання, яке передається повітряно­крапельним та фекально­оральним шляхами. Вони розмножуються в шлунково­кишковому тракті. Інкубаційний період 7­10 днів. Тобто вірус легко поширюються від людини до людини під час чхання та кашлю та через предмети й поверхні. Вірус Коксакі найчастіше зустрічається серед маленьких дітей, але ним можуть заразитися люди будь­якого віку.

Прояви Коксакі схожі на більшість сезонних захворювань, тому іноді його важко діагностувати. Перші ознаки можуть бути неспецифічними:  підвищення температури; слабкість; млявість;  зниження апетиту; біль у горлі;  інколи блювання або діарея. Проте є головний симптом за яким можна безпомилково визначити вірус Коксакі.Це симптом – «рука­нога­язик». Для цього захворювання характерна висипка з водяних пухирців, які найчастіше локалізуються у ротовій порожнині й між пальцями рук та ніг. У більшості випадків перебіг захворювання легкий. Проте у дітей молодшого віку, новонароджених та осіб з ослабленим імунітетом можливі ускладнення: дегідратація через блювання та діарею; менінгіт або енцефаліт (рідко); міокардит або порушення ритму серця (дуже рідко); бактеріальні ускладнення шкіри (при розчісуванні висипу).

Ця хвороба не потребує специфічного лікування, оскільки має симптоматичний характер. Більшість людей одужують протягом 7­10 днів. Медикаментозно можна вплинути лише на виражені прояви хвороби, до прикладу, високу температуру. Якщо у вашої дитини або у вас з›явилися симптоми вірусу Коксакі, відвідайте вашого сімейного лікаря. Після консультації у фахівця, ретельно виконуйте його настанови та залишайтеся вдома. Звернутися за негайною медичною допомогою варто в таких випадках:  при високій температурі, що не знижується; сильному блюванні або діареї з ознаками зневоднення; судомах, сильному головному болю, сонливості; висипі, що супроводжується болем у животі чи ускладненим диханням; якщо у дитини є хронічні захворювання та ослаблений імунітет.

Вакцини проти вірусів Коксакі не існує, тому головний спосіб захисту – дотримання правил гігієни та зміцнення імунітету. Також потрібно підтримувати чистоту в приміщеннях: провітрювати кімнати, дезінфікувати поверхні, дверні ручки та іграшки.

Автор: на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)