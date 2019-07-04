Безпека праці на жнивах

Городнянське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області нагадує, що найбільш травмонебезпечним періодом на підприємствах сільського господарства є проведення заготівлі кормів та зернозбиральних робіт. Це зумовлено значним напруженням, збільшенням робочого часу на добу,підвищеною позначкою температури повітря, що призводить до помилкових дій, нехтуванням безпекою та відсутністю належного контролю за безпечним виконанням робіт з боку керівників, які безпосередньо відповідальні за виконанням робіт.
Кожний працівник цієї галузі внаслідок специфіки роботи практично всю робочу зміну залишається наодинці з потенційно небезпечними механізмами і має самостійно дбати про свою безпеку. Відповідно навчений і проінструктований робітник, який пройшов медичний огляд, – запорука попередження травм на виробництві.
Тому під час жнив роботодавцям необхідно підвищити рівень контролю з боку керівників за виконанням робіт, більше приділяти уваги якості проведення інструктажів з питань охорони праці (вступного, первинного, повторного, позапланового, цільового) та спеціального навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників, що виконують роботи з підвищеною небезпекою, в тому числі й управління тракторами і самохідним технологічним устаткуванням. Особливу увагу в період жнив необхідно звернути на передрейсові медичні огляди водіїв та проведення для них інструктажів із безпеки дорожнього руху.
Занепокоєність викликає збільшення кількості працівників сільського господарства, які виконують роботи в стані алкогольного сп’яніння. Нетверезий робітник – потенційна жертва нещасного випадку під час виконання будь-якої роботи. Тому роботодавцям необхідно активізувати роботу щодо відсторонення працівника від роботи, який перебуває у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння, відповідно до розробленого на підприємстві порядку.
Обов’язки працівника – дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства. Нехтування цими обов’язками нерідко і є причиною настання безглуздих нещасних випадків.
Для прикладу, помічник комбайнера, що працював на одному з підприємств Чернігівської області, ліг відпочивати під вантажним автомобілем, який чекав завантаження зерном на полі. Коли від комбайну поступив сигнал про початок завантаження, водій автомобіля, що відпочивав у його кабіні, завів автомобіль та поїхав до комбайну. Внаслідок чого помічник комбайнера, що відпочивав під колесом автомобіля, загинув на місці події.
Комбайнер, що працював на одному з підприємств Городнянського району, ліг відпочивати біля копни соломи. У цей час автомобіль, який завантажився зерном, почав рух і переїхав чоловіка. Внаслідок чого комбайнер загинув.
В обох наведених прикладах працівники грубо порушили вимоги інструкцій з охорони праці, не дбали про особисту безпеку і внаслідок цього загинули.
Тому важливим заходом попередження виробничого травматизму на підприємствах сільського господарства також є проведення відповідної роботи щодо виховання у працюючих психології безпечної праці, щоб вони оцінювали кожний крок і кожну дію з точки зору її безпечного виконання. Якщо сам працівник буде усвідомлювати, що нехтування власною безпекою будь-якої миті може обернутися каліцтвом або смертю, тоді й нещасних випадків на виробництві буде менше.
У зв’язку з проведенням заготівлі кормів та підготовкою до зернозбиральних робіт необхідно здійснити додаткові профілактичні заходи з охорони праці, які повинні сприяти зменшенню нещасних випадків на виробництві, а саме:
- провести навчання та перевірку знань працюючих;
- провести інструктажі, наради, медогляди;
- обладнати місця відпочинку;
- обладнати комбайни захисними огородженнями рухомих частин та вогнегасниками.
Сергій Лисогор, страховий експерт з охорони праці
Городнянського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України
в Чернігівській області
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