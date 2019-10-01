Де і мудрість минулих поколінь, і яскраве сьогодення

В осінню пору багато дат. Але от чи всі знають про те, яке стосується святині знань? Всеукраїнський день бібліотек відзначається 30 вересня, і з цієї нагоди ми хотіли б вас познайомити з людьми, які вводять нас у світ нових знань та розповісти, що бібліотекар - не лише професія, а й покликання.
Справді, 21 століття – ера інтернету, саме тому у бібліотек важлива місія – зацікавити читача, запропонувати щось таке, чого не можна знайти в іншому місці. Про технічну базу, нові надходження та плани на майбутнє розповіла, залюблена у свою справу, директор ЦБС Ніна Павлівна Мокросноп.
– За сприяння міської ради, відділу культури і туризму (начальниця Наталія Добненко), було проведене опалення у бібліотеках с. Рогізки і с. Петрівка. Всі заклади, підпорядковувані ЦБС, забезпечені паливом до опалювального сезону. Ремонти здійснено у с. Займище, Хотуничі, Сновське. В останньому планується зробити музейну кімнату, із багатьма цікавими експонатами. Закупили нові меблі, у дитячу бібліотеку Сновська придбали проектор та стільці, ноутбук для бібліотеки с. Великий Щимель, плануються також роботи із покращення благоустрою книгозбірні в селі Нові Боровичі.
Загалом, книгарні реформуються, намагаються йти в ногу з часом. Саме тому у бібліотеці м. Сновськ функціонує інтернет-центр (5 комп’ютерів), наразі там оновлюється техніка. Великою є й інформаційна база з краєзнавства, друковані видання про рідний край. Тут зібрана інформація від перших засновників і поселень до сьогодення (книжки можна не тільки читати, а також придбати).
До Дня мови була проведена акція по збору діалектів «Перлинки з минувшини», тісно співпрацює Сновська книгарня з творчими людьми, допомагає їм у впорядкуванні і виданні власних збірок. Постійно беруть участь в обласних конкурсах на звання кращої бібліотеки року. В цьому, сподіваємось, буде 5 – ювілейна перемога нашої рідної ЦБС. У минулому році серед сільських виграла бібліотека с. Великий Щимель, на її базі навчаються тепер й інші. Працівник дитячої бібліотеки Наталія Сільченко брала участь в конкурсі – бібліпрофі, що проходив у Чернігові. Отримала заохочувальну грамоту за відданість професії.
Розмова за фонд ж дещо болюча для Ніни Павлівни, адже ціна на книги зараз просто шалена. За підрахунками бібліотекарів дитяча книжка в середньому вартує 130 грн. Дякуючи місцевій владі було виділено 20 000 грн. на закупівлю нової літератури (в основному для позашкільного читання) та організована передплата. Книги купують і за власні кошти працівники, дарують читачі і благодійники, виручені кошти також реалізуються на закупівлю новинок.
Зрозуміло, що колектив не жалкує ні грошей, ні сил. Все зробить для того, аби рідна бібліотека ще багато років залишалась потрібною читачеві.
Про займищанську бібліотеку, яку впевнено можна назвати музеєм, читайте у наступному номері «Променя». Ми розповімо і покажемо її набутки.
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ, фото автора
Справді, 21 століття – ера інтернету, саме тому у бібліотек важлива місія – зацікавити читача, запропонувати щось таке, чого не можна знайти в іншому місці. Про технічну базу, нові надходження та плани на майбутнє розповіла, залюблена у свою справу, директор ЦБС Ніна Павлівна Мокросноп.
– За сприяння міської ради, відділу культури і туризму (начальниця Наталія Добненко), було проведене опалення у бібліотеках с. Рогізки і с. Петрівка. Всі заклади, підпорядковувані ЦБС, забезпечені паливом до опалювального сезону. Ремонти здійснено у с. Займище, Хотуничі, Сновське. В останньому планується зробити музейну кімнату, із багатьма цікавими експонатами. Закупили нові меблі, у дитячу бібліотеку Сновська придбали проектор та стільці, ноутбук для бібліотеки с. Великий Щимель, плануються також роботи із покращення благоустрою книгозбірні в селі Нові Боровичі.
Загалом, книгарні реформуються, намагаються йти в ногу з часом. Саме тому у бібліотеці м. Сновськ функціонує інтернет-центр (5 комп’ютерів), наразі там оновлюється техніка. Великою є й інформаційна база з краєзнавства, друковані видання про рідний край. Тут зібрана інформація від перших засновників і поселень до сьогодення (книжки можна не тільки читати, а також придбати).
До Дня мови була проведена акція по збору діалектів «Перлинки з минувшини», тісно співпрацює Сновська книгарня з творчими людьми, допомагає їм у впорядкуванні і виданні власних збірок. Постійно беруть участь в обласних конкурсах на звання кращої бібліотеки року. В цьому, сподіваємось, буде 5 – ювілейна перемога нашої рідної ЦБС. У минулому році серед сільських виграла бібліотека с. Великий Щимель, на її базі навчаються тепер й інші. Працівник дитячої бібліотеки Наталія Сільченко брала участь в конкурсі – бібліпрофі, що проходив у Чернігові. Отримала заохочувальну грамоту за відданість професії.
Розмова за фонд ж дещо болюча для Ніни Павлівни, адже ціна на книги зараз просто шалена. За підрахунками бібліотекарів дитяча книжка в середньому вартує 130 грн. Дякуючи місцевій владі було виділено 20 000 грн. на закупівлю нової літератури (в основному для позашкільного читання) та організована передплата. Книги купують і за власні кошти працівники, дарують читачі і благодійники, виручені кошти також реалізуються на закупівлю новинок.
Зрозуміло, що колектив не жалкує ні грошей, ні сил. Все зробить для того, аби рідна бібліотека ще багато років залишалась потрібною читачеві.
Про займищанську бібліотеку, яку впевнено можна назвати музеєм, читайте у наступному номері «Променя». Ми розповімо і покажемо її набутки.
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ, фото автора
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