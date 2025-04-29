вторник, 29 апреля 2025 г.

А могилка колишньої директорки школи досі без таблички

 

Наталія Григорівна Булденко все своє свідоме життя, всі сили, знання, педагогічну майстерність, талант організатора присвятила рідній Кучинівській школі.



Десятки років була її незмінним директором, тим дзеркалом чистоти й порядності, у яке можна  було дивитися без будь­коли, без хвилювань і сумнівів.

В її золотих руках кипіла вся робота, а в очах ніколи не гас теплий промінчик добра і любові до життя, до нелегкого обраного шляху керівника, лідера, активіста громадського життя району й села. Була вона і вдома хазяєчкою, і з друзями, родичами приязною, щирою. Ділилася всім, чим могла, не шкодуючи часу, здоров’я. Власне, здоров’я її й підвело й посприяло передчасному відходу у небо, до Бога, де віриться,отримує благодать і поцінування.

Зате на кучинівському кладовищі на її могилці навіть дешевої таблички нема... Хоча добре, що хтось з небайдужих граблями трохи сухе листя й бур’яни пригрібає, збиває…

На жаль, своїх дітей, повноцінної сім’ї у Наталії Григорівни не було. Так склалося. Доля така… Є три племінники, всі вони нині захищають Україну від нападу російських агресорів.

Автор: на

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