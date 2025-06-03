На семінарі у Сновській ЦРЛ йшлося про раціональне використання антимікробних препаратів

На базі КНП «Сновська ЦРЛ» відбувся семінарнавчання з питань раціонального використання антимікробних препаратів (АМП). Участь у навчанні взяли представники медичних закладів Сновська, Корюківки, Сосниці та Мени. Гостей зустріла генеральний директор ЦРЛ Ірина Якубовська.
Анатолій
Валовенко, завідувач відділу інфекційного контролю державної установи
«Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства
охорони здоров’я України» виступив з вітальним словом і наголосив, що у
Сновській лікарні на високому рівні налагоджена робота з профілактики,
поширення антимікробної резистентності та оптимізації використання
антибіотиків.
У
медзакладі створено відділ з інфекційного контролю як окремий
структурний підрозділ. У штаті працює лікарепідеміолог та
координатор з гігієни рук.
На зібранні мова йшла про те, що стійкість бактерій до антибіотиків
виникає через їхнє надмірне використання, неправильне призначення, недотримання
пацієнтами курсу лікування. З кожним неправильним використанням антимікробного
препарату якісь із бактерій виживають. Вони розмножуються далі, і нове
покоління цих бактерій вже неможливо знищити цим антибіотиком.
Для того, щоб стійкість до протимікробних препаратів не стала ще більшою
проблемою, потрібні спільні зусилля як працівників медичної системи, так і
пацієнтів.
Учасники
зібрання обмінялися практичним досвідом у питанні резистентності, обговорили
інші актуальні питання.
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