Електронна трудова – цифрова версія паперової трудової книжки

Відомості до
1 січня 2004 року з паперової трудової книжки, яка була основним документом про
трудову діяльність людини, повинні бути
оцифровані зберігаючи інформацію про всі
періоди трудової діяльності людини в реєстрі застрахованих осіб Державного
реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Оцифрування
триває від 10 червня 2021 року і завершиться 10 червня
2026 року. Подати трудову книжку працівника на оцифрування можна онлайн,
зокрема перебуваючи за кордоном. Для цього потрібно відсканувати всі сторінки
трудової книжки, на яких було внесено записи.
Комментариев нет:
Отправить комментарий