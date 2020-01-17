У 2019 році кількість застрахованих сягла 12,5 млн осіб

Понад 12,5 млн працюючих є застрахованими особами та знаходяться під опікою Фонду соціального страхування України. Зазначені особи в разі настання страхового випадку в період роботи отримують від Фонду допомоги, страхові виплати, медичні і соціальні послуги.
Застрахованою у Фонді є кожна особа, яка сплачує, або за яку сплачується роботодавцем єдиний внесок, тобто всі працевлаштовані, самозайняті, ФОП, особи, що працюють на умовах цивільно-правових договорів.
Нагадаємо, Фонд соціального страхування України в разі настання страхового випадку здійснює надання допомоги по тимчасовій втраті працездатності, допомоги по вагітності та пологах, допомоги на поховання. За наявності медичних показів фінансує проходження курсу реабілітаційного лікування на базі санаторно-курортних закладів. У разі нещасних випадків на виробництві або набуття професійних захворювань здійснює оплату лікування всіх прямих наслідків нещасних випадків, у разі часткової або повної втрати працездатності здійснює надання одноразової допомоги та щомісячних страхових виплат, фінансує періодичне санаторно-курортне лікування, забезпечення технічними засобами реабілітації, ліками та медичними виробами тощо.
Загалом упродовж 2019 року допомоги та страхові виплати від Фонду отримали понад 2,6 млн осіб.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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