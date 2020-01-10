Талановиті діти талановиті в усьому

Кожна людина індивідуальна та неповторна. Одні мають нахили до точних наук, інші знаходять себе у творчості, а комусь вдається поєднувати і творчість, і науку. А особливо приємно, коли вдається це не лише дорослим та впевненим у собі людям, а дітям.
Приміром, десятикласниці Тихоновицької ЗОШ Діані М’ягкій Бог дав вміння вдало поєднувати і навчання, і своє хобі.
Вона – відмінниця. Лише цього року у першому семестрі дівчина стала переможницею щорічного конкурсу з української мови Петра Яцика (вчителька Христина Степанченко), зайняла друге місце на олімпіаді з історії (Ніна Супруненко) та третє на олімпіаді з української мови, першою у своїй віковій категорії стала і на конкурсі дитячої творчості «Замість ялинки – зимовий букет».
– Мені дуже подобаються гуманітарні науки, - зізнається Діана. І в майбутньому я хочу пов’язати своє життя саме з філологією чи лінгвістикою. А зараз стараюсь цікавитися усім, викладатися на повну. А у вільний від навчання час я займаюся своїм хобі – виробами із найрізноманітніших матеріалів. Ідеї для цього придумую сама, інколи знаходжу щось красиве та цікаве в Інтернеті, але обов’язково змінюю побачене, намагаюся ніколи не копіювати роботи. Допомагає втілювати мої задуми у реальність мама, з якою ми інколи готуємо основи та каркаси для виробів.
Ще однією талановитою дівчинкою є семикласниця Вікторія Середа. Їй також вдається поєднувати навчання та творчість. Дівчинка має гарні успіхи з української мови та літератури. На олімпіаді з неї Віка зайняла друге місце, а на конкурсі імені Петра Яцика – третє.
– Я обожнюю уроки з географії, біології та найбільше – з малювання, - розказує дівчинка. Саме воно і стало моїм хобі ще з самого дитинства. Професіонально я цьому не навчаюся, лише відвідую уроки у школі. І саме на них, беручи до рук олівця чи фарби, відчуваю себе дуже щасливою.
Без обох дівчат не відбувається жоден шкільний захід та жодне свято у селі. Вони прекрасно танцюють, співають, декламують вірші, грають у сценках. Цими талановитими дітьми пишаються не лише їх батьки та вчителі, але й однокласники та друзі. І це не дивно, адже вони дійсно гарний приклад для наслідування.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
Приміром, десятикласниці Тихоновицької ЗОШ Діані М’ягкій Бог дав вміння вдало поєднувати і навчання, і своє хобі.
Вона – відмінниця. Лише цього року у першому семестрі дівчина стала переможницею щорічного конкурсу з української мови Петра Яцика (вчителька Христина Степанченко), зайняла друге місце на олімпіаді з історії (Ніна Супруненко) та третє на олімпіаді з української мови, першою у своїй віковій категорії стала і на конкурсі дитячої творчості «Замість ялинки – зимовий букет».
– Мені дуже подобаються гуманітарні науки, - зізнається Діана. І в майбутньому я хочу пов’язати своє життя саме з філологією чи лінгвістикою. А зараз стараюсь цікавитися усім, викладатися на повну. А у вільний від навчання час я займаюся своїм хобі – виробами із найрізноманітніших матеріалів. Ідеї для цього придумую сама, інколи знаходжу щось красиве та цікаве в Інтернеті, але обов’язково змінюю побачене, намагаюся ніколи не копіювати роботи. Допомагає втілювати мої задуми у реальність мама, з якою ми інколи готуємо основи та каркаси для виробів.
Ще однією талановитою дівчинкою є семикласниця Вікторія Середа. Їй також вдається поєднувати навчання та творчість. Дівчинка має гарні успіхи з української мови та літератури. На олімпіаді з неї Віка зайняла друге місце, а на конкурсі імені Петра Яцика – третє.
– Я обожнюю уроки з географії, біології та найбільше – з малювання, - розказує дівчинка. Саме воно і стало моїм хобі ще з самого дитинства. Професіонально я цьому не навчаюся, лише відвідую уроки у школі. І саме на них, беручи до рук олівця чи фарби, відчуваю себе дуже щасливою.
Без обох дівчат не відбувається жоден шкільний захід та жодне свято у селі. Вони прекрасно танцюють, співають, декламують вірші, грають у сценках. Цими талановитими дітьми пишаються не лише їх батьки та вчителі, але й однокласники та друзі. І це не дивно, адже вони дійсно гарний приклад для наслідування.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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