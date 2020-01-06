понедельник, 6 января 2020 г.

Фонд виплатив 4,5 млрд грн декретних у 2019 році


За оперативними підсумками 2019 року Фонд соціального страхування України профінансував 4,542 млрд гривень допомог по вагітності та пологах для понад 140 тис. жінок. Виплати матеріального забезпечення профінансовано за заявами-розрахунками, поданими страхувальниками (роботодавцями) по 09.12.2019.

Зазначена допомога надається Фондом працевлаштованим жінкам у розмірі 100% середнього доходу за весь період перебування у відпустці по вагітності та пологах.
Для обчислення розміру допомоги необхідно помножити розмір середньоденної заробітної плати на кількість днів фактичного перебування у відпустці у зв’язку із вагітністю та пологами. Тривалість страхового стажу при цьому не враховується. Водночас, особам, які протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку мають стаж менше 6 місяців, розмір допомоги розраховується, виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної заробітної плати.
У загальних випадках тривалість такої відпустки складає 126 календарних днів (70 днів до передбачуваного дня пологів і 56 днів після пологів). Додатково до основного може видаватись листок непрацездатності тривалістю 14 календарних днів, який також підлягає оплаті за рахунок коштів Фонду. Такий листок непрацездатності видається в разі передчасних або багатоплідних пологів, виникнення ускладнень під час пологів або в післяпологовому періоді. Крім того, жінкам, віднесеним до 1–3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, листок непрацездатності видається з 27 тижнів вагітності терміном 180 календарних днів.

Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

Автор: на

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