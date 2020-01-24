У 2019 РОЦІ ВСТАНОВЛЕНО 2 410 ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

У минулому році Фондом соціального страхування України зареєстровано 2 410 професійних захворювань, на які складено акти за формою П-4. Кількість встановлених профзахворювань серед українських працівників зросла на понад 28% порівняно з 2018 роком.
Основними причинами набуття професійних захворювань є недосконалість механізмів та робочого інструменту, недосконалість технологічного процесу та неефективність роботи засобів індивідуального захисту.
У разі встановлення професійного захворювання та відповідного висновку МСЕК Фонд фінансує застрахованим особам щомісячні страхові виплати в разі часткової чи повної втрати працездатності; допомогу у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, одноразову допомогу в разі стійкої втрати працездатності або смерті потерпілого та ін.
Також потерпілі на виробництві мають право на: лікування за рахунок коштів Фонду в закладі охорони здоров’я, враховуючи оперативні втручання; забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення упродовж усього періоду до відновлення працездатності; подальшу медичну реабілітацію; санаторно-курортне лікування тощо.
Прес- служба Фонду соціального страхування України
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