Нарешті у Сновську з’явився лікар-анестезіолог, якого чекали майже 3 роки!

Молодий спеціаліст приїхав до нас із Мени. Дарія Ігорівна Петрунько закінчила медичний інститут СумДУ. Хоча працює лише з початку грудня, але вже активно надає анестезіологічну допомогу при операційних втручаннях (це і травматологічні хірургічні втручання, й оперування гриж, апендиксу).
Стала зав. відділенням інтенсивної терапії, робота у якому проводиться в тісній співпраці з усіма підрозділами лікарні. Хворим цілодобово проводяться обстеження, необхідні для встановлення діагнозу і надання кваліфікованої та своєчасної допомоги. Адже не поодинокі випадки, коли анестезіолога викликали із сусідньої Корюківки або Чернігова, у складних випадках доводилося залучати навіть санітарну авіацію.
За місяць роботи Дарія не розчарувалася в роботі районної лікарні. Серед складнощів виділяє те, що молодому спеціалісту складнувато управляти медперсоналом, але на допомогу приходить колектив, який завжди дасть слушну пораду. Дещо бентежить й підвищена увага, але вона цілком виправдана, анестезіолога у Сновську не було майже 3 роки! Говорять всі й про нову квартиру для молодого спеціаліста. І говорять зі щирою радістю. Всі очікують! Житло планують придбати найближчим часом. Це відбувається завдяки системній та наполегливій роботі Сновської міської ради спільно з керівництвом КНП «Сновська ЦРЛ», сумісним зусиллям обласних та районних депутатів. Невдовзі, після проходження інтернатури, очікують також приїзд трьох спеціалістів: лікаря-окуліста, гінеколога та невропатолога. Це позитивні зміни у роботі лікарні, але все ж, вона потребує суттєвого поповнення кадрів.
Як повідомила медичний директор КНП «Сновська ЦРЛ» Ірина Якубовська:
– На вторинній ланці у наступному році змінюється модель фінансування. Нарахування заробітної плати залежатиме від кількості пролікованих, складності випадку та супутніх діагнозів, на первинній – від чисельності складених договорів. Тобто лікарня сама зароблятиме кошти, адже субвенції з Києва не передбачено. Тому дуже потрібні сертифіковані лікарі-спеціалісти. Це хірург, травматолог, рентгенолог, окуліст, педіатр, інфекціоніст, лікар-реабілітолог.
А ми віримо, що і нові фахівці, і нове обладнання найближчим часом з’являться в нашій лікарні. Адже люди заслуговують на своєчасне та якісне медичне обслуговування. А в рідних краях, як то кажуть, й стіни лікують.
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ, фото автора
Стала зав. відділенням інтенсивної терапії, робота у якому проводиться в тісній співпраці з усіма підрозділами лікарні. Хворим цілодобово проводяться обстеження, необхідні для встановлення діагнозу і надання кваліфікованої та своєчасної допомоги. Адже не поодинокі випадки, коли анестезіолога викликали із сусідньої Корюківки або Чернігова, у складних випадках доводилося залучати навіть санітарну авіацію.
За місяць роботи Дарія не розчарувалася в роботі районної лікарні. Серед складнощів виділяє те, що молодому спеціалісту складнувато управляти медперсоналом, але на допомогу приходить колектив, який завжди дасть слушну пораду. Дещо бентежить й підвищена увага, але вона цілком виправдана, анестезіолога у Сновську не було майже 3 роки! Говорять всі й про нову квартиру для молодого спеціаліста. І говорять зі щирою радістю. Всі очікують! Житло планують придбати найближчим часом. Це відбувається завдяки системній та наполегливій роботі Сновської міської ради спільно з керівництвом КНП «Сновська ЦРЛ», сумісним зусиллям обласних та районних депутатів. Невдовзі, після проходження інтернатури, очікують також приїзд трьох спеціалістів: лікаря-окуліста, гінеколога та невропатолога. Це позитивні зміни у роботі лікарні, але все ж, вона потребує суттєвого поповнення кадрів.
Як повідомила медичний директор КНП «Сновська ЦРЛ» Ірина Якубовська:
– На вторинній ланці у наступному році змінюється модель фінансування. Нарахування заробітної плати залежатиме від кількості пролікованих, складності випадку та супутніх діагнозів, на первинній – від чисельності складених договорів. Тобто лікарня сама зароблятиме кошти, адже субвенції з Києва не передбачено. Тому дуже потрібні сертифіковані лікарі-спеціалісти. Це хірург, травматолог, рентгенолог, окуліст, педіатр, інфекціоніст, лікар-реабілітолог.
А ми віримо, що і нові фахівці, і нове обладнання найближчим часом з’являться в нашій лікарні. Адже люди заслуговують на своєчасне та якісне медичне обслуговування. А в рідних краях, як то кажуть, й стіни лікують.
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ, фото автора
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