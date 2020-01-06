У 2019 РОЦІ ФОНД ВИПЛАТИВ 8,2 МЛРД ГРН ЩОМІСЯЧНИХ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ ПОТЕРПІЛИМ НА ВИРОБНИЦТВІ

Упродовж 2019 року Фонд соціального страхування України направив 8,235 млрд гривень на фінансування щомісячних страхових виплат для 205,7 тисяч потерпілих на виробництві та членів їх сімей. Видатки за цим напрямом зросли на близько 0,6 млрд гривень порівняно з 2018 роком.
Середній розмір щомісячної виплати постраждалим внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань склав 3,4 тис. грн. Збільшення сум виплат пов’язано, зокрема, із проведенням з 01.03.2019 перерахунку, відповідно до якого щомісячні страхові виплати потерпілим і членам їх сімей зросли на 5%.
Нагадаємо, 26 грудня правління схвалило бюджет Фонду на 2020 рік, у якому на страхові витрати потерпілим на виробництві і членам їх родин закладено 9,775 млрд грн, що складає 34% від усіх запланованих видатків Фонду. Також бюджетом передбачено проведення перерахування щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві (членам їх сімей) з 01 березня 2020 року на коефіцієнт 1,165 (116,5%).
Фонд соціального страхування України здійснює страхування на випадок тимчасової або стійкої втрати працездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, а також смерті потерпілого. У кожному із зазначених випадків передбачено страхові виплати безпосередньо потерпілим або членам їх сімей.
Прес-служба Фонду соціального страхування України
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