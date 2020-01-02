За підсумками року Фонд виплатив 9,9 млрд гривень лікарняних

Понад 9,9 млрд гривень було направлено Фондом соціального страхування України на фінансування допомог з тимчасової втрати працездатності упродовж 2019 року. Лікарняні було профінансовано для майже 2,2 млн застрахованих осіб.
Виплати матеріального забезпечення профінансовано за заявами-розрахунками, поданими страхувальниками (роботодавцями) по 09.12.2019.
Сума допомоги від Фонду залежить від тривалості страхового стажу й розміру середньоденного доходу працівника та складає:
1) 50% середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж до 3 років;
2) 60% середньої заробітної плати (доходу) – страховий стаж від 3 до 5 років;
3) 70% середньої заробітної плати (доходу) – страховий стаж від 5 до 8 років;
4) 100% середньої заробітної плати (доходу) – страховий стаж понад 8 років;
5) 100% середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають пільги відповідно до законодавства, у тому числі, постраждалим учасникам Революції Гідності за страховими випадками, які настали з 25.07.2018.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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