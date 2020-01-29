Кабмін затвердив бюджет Фонду з видатками в 29 млрд грн

На засіданні 29 січня Кабінет Міністрів України затвердив бюджет Фонду соціального страхування України на 2020 рік, попередньо схвалений правлінням Фонду 26.12.2019.
Видатки Фонду у поточному році планово сягнуть 29,195 млрд гривень, з яких на матеріальне забезпечення (допомоги по тимчасовій втраті працездатності, по вагітності та пологах і на поховання) та соціальні послуги – 17,32 млрд грн; на страхові витрати потерпілим на виробництві і членам їх родин – 9,775 млрд грн; на страхові витрати на медичну і соціальну допомогу – 0,577 млрд грн та ін.
Дохідна частина бюджету з урахуванням залишку коштів на початок року визначена в розмірі 29,227 млрд гривень.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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