Що таке УНЗР та де його взяти?

Питання заповнення декларацій наразі є досить актуальним для всіх державних службовців. Враховуючи зміни, які були внесені до Закону України «Про запобігання корупції» у 2019 році, одним із питань, яке найбільше турбує громадян, це питання щодо УНЗР та його оформлення.
УНЗР (унікальний номер запису у реєстрі) – це цифровий, незмінний ідентифікатор людини, який допомагає швидко та достовірно встановити особу. Він формується у разі, якщо інформація про особу вноситься до Єдиного демографічного реєстру вперше. Унікальний номер запису в реєстрі є незмінним.
Як же його отримати?
1. Якщо ви є власником одного із біометричних документів: ID-картки або паспорта громадянина України для виїзду за кордон, то УНЗР прописаний на вашому документі і складається він з 13 цифр.
2. Якщо ви раптом втратили біометричний документ, то відомості щодо вашого УНЗР ви можете отримати за заявою, особисто або законним представником, у будь-якому підрозділі міграційної служби. У відповідності до чинного законодавства дана послуга надається до 3-х робочих днів.
Корисні посилання з даного питання:
https://bit.ly/30DkjYV (закон України «Про внесення змін до законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції)
https://bit.ly/30DSbVI (офіційний сайт Національного агентства з питань запобігання корупції)
https://bit.ly/2G3nY90 (офіційний сайт Державної міграційної служби України).
УНЗР (унікальний номер запису у реєстрі) – це цифровий, незмінний ідентифікатор людини, який допомагає швидко та достовірно встановити особу. Він формується у разі, якщо інформація про особу вноситься до Єдиного демографічного реєстру вперше. Унікальний номер запису в реєстрі є незмінним.
Як же його отримати?
1. Якщо ви є власником одного із біометричних документів: ID-картки або паспорта громадянина України для виїзду за кордон, то УНЗР прописаний на вашому документі і складається він з 13 цифр.
2. Якщо ви раптом втратили біометричний документ, то відомості щодо вашого УНЗР ви можете отримати за заявою, особисто або законним представником, у будь-якому підрозділі міграційної служби. У відповідності до чинного законодавства дана послуга надається до 3-х робочих днів.
Корисні посилання з даного питання:
https://bit.ly/30DkjYV (закон України «Про внесення змін до законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції)
https://bit.ly/30DSbVI (офіційний сайт Національного агентства з питань запобігання корупції)
https://bit.ly/2G3nY90 (офіційний сайт Державної міграційної служби України).
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