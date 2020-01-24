Ці роки… Вони із радісним трепетом

Напевне, кожен, хто отримував освіту, згадує ці роки з радісним трепетом та ностальгією. Справжня грандіозна пора, коли існує купа невирішених справ, цікавих пропозицій, яскравих емоцій, а тут ще й сесія до всього. Не секрет, що українські здобувачі освіти відзначають це свято двічі на рік. 17 листопада – Міжнародний день студентства, а 25 січня – Тетянин день (яка вважається покровителькою усіх студентів). Щоправда, в Україні 25 січня святкування стає все менш популярним. Все ж напередодні цього дня ми поспілкувалися з ними та з’ясували, якою бачать обрану професію та плани на майбутнє.
Дмитро Грищенко, с.Великий Щимель: Чернігівський національний технологічний університет (ЧНТУ), 2 курс. Спеціальність: електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.
– У виборі майбутньої професії посприяли батьки, порадили обрати цю спеціальність. В навчанні мені подобається отримувати нові знання, аби в майбутньому стати гарним фахівцем, використовувати отримані навички у лабораторних роботах. Вибором професії задоволений, вона цікава та потрібна у наш час, а найскладнішим є, мабуть, вивчення матеріалу самостійно, багато дається на самоопрацювання. Викладачі не встигають відчитати весь матеріал через малу кількість пар, які виділені на дисципліни. День студента зазвичай святкую вдома із сім`єю. У майбутньому бачу себе кваліфікованим спеціалістом і планую працювати в сфері електроенергетики.
Денис Грищенко, с.Великий Щимель: Чернігівський національний технологічний університет (ЧНТУ), 2 курс. Спеціальність: кібербезпека.
– Вибір професії підказали на профорієнтації, яка проходила у моєму навчальному закладі. У студентському житті подобається багато речей: саморозвиток, азарт та конкуренція, які постійно присутні у навчанні. Найскладнішим вважаю сам процес здобування знань, бо приблизно 60% матеріалу йде на самоопрацювання, потрібно вміти швидко сприймати інформацію та бути мультифункціональним. Як і брат, також святкую День студента вдома із сім`єю. Це у нас своєрідна традиція. У майбутньому планую працювати за спеціальністю.
Марина Круглик, м.Сновськ: Харківський національний медичний університет (ХНМУ), 6 курс. Спеціальність: лікувальна справа.
– Ще зі школи мріяла стати лікарем, приносити користь людям, робити щось значуще. Коли вступала, то пройшла у першій хвилі, після цього вже інші варіанти не розглядала, адже моя мрія збулась і я щаслива! Одразу після вступу усе здавалося дуже простим, але були свої складнощі. Завжди потрібно бути готовим до опрацювання великого об’єму матеріалу, а кожне пропущене заняття має бути відпрацьованим (навіть якщо є поважна причина). У перші роки навчання не було часу з’їздити додому, а інколи й поспати. Шалений, напружений графік, хоча, мушу сказати, звикаєш до нього швидко. А взагалі, навчатися у меді цікаво. Ти завжди у вирі подій, нові емоції, знайомства. Розвиваєш такі якості, як стресостійкість, вміння швидко приймати рішення, почуття відповідальності. Щодо святкування Дня студента, то якихось особливих традицій в меді немає. Якщо є можливість, то збираємось компанією і відпочиваємо, як і усі студенти. Зараз останній рік навчання, потім інтернатура. Вік живи – вік навчайся! Взагалі, хочу стати достойним спеціалістом.
Сучасні студенти креативні, активні, вони продукують ідеї та готові впевнено їх реалізовувати. Тож хотілося б закінчити словами вченого Альберта Ейнштейна: «Якщо є воля, знайдеться і спосіб». Успіхів та наснаги вам!
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ
Фото з архіву героїв
Дмитро Грищенко, с.Великий Щимель: Чернігівський національний технологічний університет (ЧНТУ), 2 курс. Спеціальність: електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.
– У виборі майбутньої професії посприяли батьки, порадили обрати цю спеціальність. В навчанні мені подобається отримувати нові знання, аби в майбутньому стати гарним фахівцем, використовувати отримані навички у лабораторних роботах. Вибором професії задоволений, вона цікава та потрібна у наш час, а найскладнішим є, мабуть, вивчення матеріалу самостійно, багато дається на самоопрацювання. Викладачі не встигають відчитати весь матеріал через малу кількість пар, які виділені на дисципліни. День студента зазвичай святкую вдома із сім`єю. У майбутньому бачу себе кваліфікованим спеціалістом і планую працювати в сфері електроенергетики.
Денис Грищенко, с.Великий Щимель: Чернігівський національний технологічний університет (ЧНТУ), 2 курс. Спеціальність: кібербезпека.
– Вибір професії підказали на профорієнтації, яка проходила у моєму навчальному закладі. У студентському житті подобається багато речей: саморозвиток, азарт та конкуренція, які постійно присутні у навчанні. Найскладнішим вважаю сам процес здобування знань, бо приблизно 60% матеріалу йде на самоопрацювання, потрібно вміти швидко сприймати інформацію та бути мультифункціональним. Як і брат, також святкую День студента вдома із сім`єю. Це у нас своєрідна традиція. У майбутньому планую працювати за спеціальністю.
Марина Круглик, м.Сновськ: Харківський національний медичний університет (ХНМУ), 6 курс. Спеціальність: лікувальна справа.
– Ще зі школи мріяла стати лікарем, приносити користь людям, робити щось значуще. Коли вступала, то пройшла у першій хвилі, після цього вже інші варіанти не розглядала, адже моя мрія збулась і я щаслива! Одразу після вступу усе здавалося дуже простим, але були свої складнощі. Завжди потрібно бути готовим до опрацювання великого об’єму матеріалу, а кожне пропущене заняття має бути відпрацьованим (навіть якщо є поважна причина). У перші роки навчання не було часу з’їздити додому, а інколи й поспати. Шалений, напружений графік, хоча, мушу сказати, звикаєш до нього швидко. А взагалі, навчатися у меді цікаво. Ти завжди у вирі подій, нові емоції, знайомства. Розвиваєш такі якості, як стресостійкість, вміння швидко приймати рішення, почуття відповідальності. Щодо святкування Дня студента, то якихось особливих традицій в меді немає. Якщо є можливість, то збираємось компанією і відпочиваємо, як і усі студенти. Зараз останній рік навчання, потім інтернатура. Вік живи – вік навчайся! Взагалі, хочу стати достойним спеціалістом.
Сучасні студенти креативні, активні, вони продукують ідеї та готові впевнено їх реалізовувати. Тож хотілося б закінчити словами вченого Альберта Ейнштейна: «Якщо є воля, знайдеться і спосіб». Успіхів та наснаги вам!
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ
Фото з архіву героїв
Комментариев нет:
Отправить комментарий