Без нормального мобільного зв’язку та постійного транспорту: як живуть Клюси?

Клюси – село на Чернігівщині, найвіддаленіше від райцентру. Про його розмірене життя ми поговорили з діловодом Жанною Сердюк.
Дорога до Клюсів довга, але не тривалість поїздки головна. Головне її якість. Маршрутка приватного перевізника зі Сновська їздить лише 3 рази на тиждень, автобуса з Чернігова немає взагалі, що дуже непокоїть жителів. Не дивно. Тепер добратися до лікарні, обласного центру, або ж просто у власних справах – стало ще важче. Взимку, коли дороги замітає, то й взагалі – майже неможливо. Мобільний зв`язок має слабкий сигнал й часто ловить покриття закордонних операторів, а в людини знімаються кошти з рахунку за використання роумінгу. Звичайно, це додає зайвого клопоту місцевим. Дякуючи міській раді, у колишньому приміщенні сільради (зараз адмінприміщення міської ради) було встановлено антену та підсилювач сигналу. Але повністю проблему це не вирішило, в селі все одно слабкий зв`язок.
Оминаючи труднощі, село живе. На Різдвяні свята малеча ходить щедрувати та колядувати (до речі, із Клюсів до школи у Нові Боровичі підвозять одну дівчинку, в садочок до Гірська – 4 дитини), а завклубом Світлана Чернявська організувала святковий вечір. Допомагає у проведенні свят і орендар земель Юрій Горілко ТОВ «ЕЙ СІ ДЖІ ЮКРЕЙН», який влаштував на день сільського працівника чудовий захід та підняв настрій клюсівчанам.
Щодо настрою, то його, як то кажуть, не займати жителям. До Нового року вони готувалися ретельно та з креативністю. Приміром, біля оселі Любові Чернявської стоїть прикрашена ялинка, яку спеціально оздобили для підтримання радісного настрою. Жінка трудиться вже 16 років соцробітником (обслуговує 11 людей), заслужила лише добру славу і повагу серед односільчан. Роботу Сновського терцентру також оцінює високо, зауважуючи, що там працюють відповідальні та уважні люди.
Допомагати іншому – нелегко. Це велика відповідальність, а сама робота важка, як фізично, так і морально. Але це стосується не лише роботи працівників соціальної сфери. У Клюсах знають, що спільними зусиллями можна зробити багато чого. Встигають все! Активно трудяться над підтриманням чистоти та порядку. Допомагає в цьому громаді й міська рада на чолі з Олександром Медведьовим.
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ, фото автора
Дорога до Клюсів довга, але не тривалість поїздки головна. Головне її якість. Маршрутка приватного перевізника зі Сновська їздить лише 3 рази на тиждень, автобуса з Чернігова немає взагалі, що дуже непокоїть жителів. Не дивно. Тепер добратися до лікарні, обласного центру, або ж просто у власних справах – стало ще важче. Взимку, коли дороги замітає, то й взагалі – майже неможливо. Мобільний зв`язок має слабкий сигнал й часто ловить покриття закордонних операторів, а в людини знімаються кошти з рахунку за використання роумінгу. Звичайно, це додає зайвого клопоту місцевим. Дякуючи міській раді, у колишньому приміщенні сільради (зараз адмінприміщення міської ради) було встановлено антену та підсилювач сигналу. Але повністю проблему це не вирішило, в селі все одно слабкий зв`язок.
Оминаючи труднощі, село живе. На Різдвяні свята малеча ходить щедрувати та колядувати (до речі, із Клюсів до школи у Нові Боровичі підвозять одну дівчинку, в садочок до Гірська – 4 дитини), а завклубом Світлана Чернявська організувала святковий вечір. Допомагає у проведенні свят і орендар земель Юрій Горілко ТОВ «ЕЙ СІ ДЖІ ЮКРЕЙН», який влаштував на день сільського працівника чудовий захід та підняв настрій клюсівчанам.
Щодо настрою, то його, як то кажуть, не займати жителям. До Нового року вони готувалися ретельно та з креативністю. Приміром, біля оселі Любові Чернявської стоїть прикрашена ялинка, яку спеціально оздобили для підтримання радісного настрою. Жінка трудиться вже 16 років соцробітником (обслуговує 11 людей), заслужила лише добру славу і повагу серед односільчан. Роботу Сновського терцентру також оцінює високо, зауважуючи, що там працюють відповідальні та уважні люди.
Допомагати іншому – нелегко. Це велика відповідальність, а сама робота важка, як фізично, так і морально. Але це стосується не лише роботи працівників соціальної сфери. У Клюсах знають, що спільними зусиллями можна зробити багато чого. Встигають все! Активно трудяться над підтриманням чистоти та порядку. Допомагає в цьому громаді й міська рада на чолі з Олександром Медведьовим.
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ, фото автора
Комментариев нет:
Отправить комментарий