Поетична мова нашого земляка не залишає байдужим нікого. Дитинство та юність автора пройшли у селі Старі Боровичі, куди і зараз він часто приїздить, адже любить малу батьківщину усім серцем. Написав чудову книгу прози про Сновщину, Старі Боровичі, місцевих людей і незрівнянну поліську природу.
Вона має цікаву назву — «Таємниця гори діда Лева». Видав також оригінальну книжку публіцистики — «На сторожі білого птаха». Лауреат Міжнародних літературних премій імені Миколи Гоголя, Пантелеймона Куліша та Літературної премії імені Леоніда Глібова. Тепер скарбничка здобутків поповнилась і нагородою Міжнародної літературно-мистецької академії, яка об’єднує знаних письменників, перекладачів, науковців, журналістів та громадських діячів із 55-ти держав світу: письменник, журналіст Микола Максимець (м.Чернівці) за значну творчу діяльність та художнє оспівування рідного чернігівського краю. Прославили Чернігівщину та були нагороджені Міжнародною медаллю Олександра Довженка: циганський барон Чернігівської області Петро Главацький (Чернігів) – за великий внесок у популяризацію творчості ромів в Україні та за кордоном і журналістка Марія Пучинець (м.Чернігів) – за публікації в газеті «Чернігівщина: новини і оголошення».
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ
Вона має цікаву назву — «Таємниця гори діда Лева». Видав також оригінальну книжку публіцистики — «На сторожі білого птаха». Лауреат Міжнародних літературних премій імені Миколи Гоголя, Пантелеймона Куліша та Літературної премії імені Леоніда Глібова. Тепер скарбничка здобутків поповнилась і нагородою Міжнародної літературно-мистецької академії, яка об’єднує знаних письменників, перекладачів, науковців, журналістів та громадських діячів із 55-ти держав світу: письменник, журналіст Микола Максимець (м.Чернівці) за значну творчу діяльність та художнє оспівування рідного чернігівського краю. Прославили Чернігівщину та були нагороджені Міжнародною медаллю Олександра Довженка: циганський барон Чернігівської області Петро Главацький (Чернігів) – за великий внесок у популяризацію творчості ромів в Україні та за кордоном і журналістка Марія Пучинець (м.Чернігів) – за публікації в газеті «Чернігівщина: новини і оголошення».
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ
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