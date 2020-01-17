ШІСТЬ ТУРНІРІВ І П’ЯТЬ ПРИЗОВИХ МІСЦЬ!

У режимі non-stop проводжали 2019 та зустрічали 2020 рік вихованці відділення футболу міської ДЮСШ. З 22 грудня по 12 січня наші футболісти взяли участь аж у шести турнірах для команд різновікових груп.
21-22 грудня відбувся турнір в місті Славутич, на якому географічно були представлені команди з усієї України. Згуртована гра в обороні і стрімкі атаки сновських юних майстрів шкіряного м’яча призвели до «бронзового» результату. Кращим гравцем змагань визнано Дениса Губенка, але тренер Олександр Кухаренко схвально відгукнувся про кожного футболіста.
27-28 грудня – знову Славутич. На цей раз відкрита першість міста з мініфутболу. Представництво: Республіка Білорусь (м.Речиця), Київська область (Переяслав-Хмельницький, Бородянка), Київ, Житомир, Славутич, Чернігів, смт Гончарівське, Бахмач, Сновськ. Від Києва, Чернігова та Славутича участь в турнірі брало по декілька команд. Ми впевнено вибороли перше місце в групі, але в півфіналі не вистачило фізичних кондицій переграти господарів майданчика. Четверте місце – непоганий результат для команди неосновного складу. Кращий гравець команди – Олександр Шумський, а Сергія Литвиненка було визнано кращим захисником турніру.
28 - 29 грудня, м.Сновськ, шість команд, хлопці 2011 року народження і молодші. Першість розігрувалась серед ФК Чернігів, «Десна»-Чернігів, «Юність»- Чернігів, ДЮСШ Семенівка та двох команд зі Сновська. Перше місце посіли спортсмени з ДЮСШ Семенівка, друге – Сновська ДЮСШ, третє - «Десна»-Чернігів. Кращим гравцем змагань став Дмитро Туровець, а кращим бомбардиром – Кіріл Заборовський.
З 3 по 5 січня в нашому місті знову сходились у поєдинках 16 команд. Ми стали першими у групі, обігравши юнаків з Чернігівської «Десни», Менської ДЮСШ та «Спартака» зі Славутича. У напівфіналі нашій команді випав серйозний суперник з другої команди міста Славутич. Але сновські футболісти виграли з рахунком 4 : 2.
Встояли наші футболісти і перед авторитетом Чернігівської «Десни». І не просто встояли, а у поєдинку за перше – друге місце розгромили «деснянців» – 6:1! Найкращим привітанням для сновських футболістів був щасливий вигук тренера Олександра Кухаренка: «Хлопці-красавці!!!»
Після Різдва Христового знову до нашого міста завітало 12 команд на дводенний різдвяний турнір серед футбольних вихованців 2006 -2007 років народження.
Впевнено обігравши суперників з великими рахунками в своїй групі, в поєдинках за І – ІІІ місце наші хлопці зустрілись з однолітками з «Десни». Цей матч всі назвали «грою турніру». І за красою, і за драматургією. У підсумку – нічия 4 : 4, і щоб завершити турнір переможцями, перед нами постало вкрай важке завдання, а саме: виграти у дуже технічної команди з військового містечка Гончарівське з розривом не менш ніж у два м’ячі.
Під шалену підтримку вболівальників обох команд футболісти з нашого міста показали більш міцніший характер і витримку. Фінальний свисток арбітра зафіксував остаточний переможний результат 4 : 1 на нашу користь. Знову «золото» і новий кубок знаходить своє почесне місце у вітрині славних перемог Сновської ДЮСШ!
Кращим гравцем турніру названо Антона Зенченка, а О.Кухаренко знову відзначив всіх наших гравців, котрі боролись як одна ціла одиниця.
І завершив футбольний марафон у Сновську турнір, що проходив 11-12 січня серед хлопців 2010 року народження і молодших. Змагались дев’ять команд з Конотопа, Мени, Сосниці, Городні, Чернігова, Борзни, дві команди зі Сновська та смт Гончарівське.
Перше місце виборола «Юність» з Чернігова, друге - ДЮСШ Борзна, третіми були сновські футболісти. А кращими гравцями нашої команди стали Сергій Максименко та Андрій Стеценко.
Сектор сім’ї, молоді та спорту
міської ради
21-22 грудня відбувся турнір в місті Славутич, на якому географічно були представлені команди з усієї України. Згуртована гра в обороні і стрімкі атаки сновських юних майстрів шкіряного м’яча призвели до «бронзового» результату. Кращим гравцем змагань визнано Дениса Губенка, але тренер Олександр Кухаренко схвально відгукнувся про кожного футболіста.
27-28 грудня – знову Славутич. На цей раз відкрита першість міста з мініфутболу. Представництво: Республіка Білорусь (м.Речиця), Київська область (Переяслав-Хмельницький, Бородянка), Київ, Житомир, Славутич, Чернігів, смт Гончарівське, Бахмач, Сновськ. Від Києва, Чернігова та Славутича участь в турнірі брало по декілька команд. Ми впевнено вибороли перше місце в групі, але в півфіналі не вистачило фізичних кондицій переграти господарів майданчика. Четверте місце – непоганий результат для команди неосновного складу. Кращий гравець команди – Олександр Шумський, а Сергія Литвиненка було визнано кращим захисником турніру.
28 - 29 грудня, м.Сновськ, шість команд, хлопці 2011 року народження і молодші. Першість розігрувалась серед ФК Чернігів, «Десна»-Чернігів, «Юність»- Чернігів, ДЮСШ Семенівка та двох команд зі Сновська. Перше місце посіли спортсмени з ДЮСШ Семенівка, друге – Сновська ДЮСШ, третє - «Десна»-Чернігів. Кращим гравцем змагань став Дмитро Туровець, а кращим бомбардиром – Кіріл Заборовський.
З 3 по 5 січня в нашому місті знову сходились у поєдинках 16 команд. Ми стали першими у групі, обігравши юнаків з Чернігівської «Десни», Менської ДЮСШ та «Спартака» зі Славутича. У напівфіналі нашій команді випав серйозний суперник з другої команди міста Славутич. Але сновські футболісти виграли з рахунком 4 : 2.
Встояли наші футболісти і перед авторитетом Чернігівської «Десни». І не просто встояли, а у поєдинку за перше – друге місце розгромили «деснянців» – 6:1! Найкращим привітанням для сновських футболістів був щасливий вигук тренера Олександра Кухаренка: «Хлопці-красавці!!!»
Після Різдва Христового знову до нашого міста завітало 12 команд на дводенний різдвяний турнір серед футбольних вихованців 2006 -2007 років народження.
Впевнено обігравши суперників з великими рахунками в своїй групі, в поєдинках за І – ІІІ місце наші хлопці зустрілись з однолітками з «Десни». Цей матч всі назвали «грою турніру». І за красою, і за драматургією. У підсумку – нічия 4 : 4, і щоб завершити турнір переможцями, перед нами постало вкрай важке завдання, а саме: виграти у дуже технічної команди з військового містечка Гончарівське з розривом не менш ніж у два м’ячі.
Під шалену підтримку вболівальників обох команд футболісти з нашого міста показали більш міцніший характер і витримку. Фінальний свисток арбітра зафіксував остаточний переможний результат 4 : 1 на нашу користь. Знову «золото» і новий кубок знаходить своє почесне місце у вітрині славних перемог Сновської ДЮСШ!
Кращим гравцем турніру названо Антона Зенченка, а О.Кухаренко знову відзначив всіх наших гравців, котрі боролись як одна ціла одиниця.
І завершив футбольний марафон у Сновську турнір, що проходив 11-12 січня серед хлопців 2010 року народження і молодших. Змагались дев’ять команд з Конотопа, Мени, Сосниці, Городні, Чернігова, Борзни, дві команди зі Сновська та смт Гончарівське.
Перше місце виборола «Юність» з Чернігова, друге - ДЮСШ Борзна, третіми були сновські футболісти. А кращими гравцями нашої команди стали Сергій Максименко та Андрій Стеценко.
Сектор сім’ї, молоді та спорту
міської ради
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