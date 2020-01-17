Справжня любов до професії здатна зігріти навіть недостатньо опалюване приміщення

Інтерес до відвідування книгозбірень, беззаперечно, залежить й від особистості бібліотекаря, що має точно зрозуміти, які функції має виконувати книгозбірня – визначити свою цільову аудиторію, виділити найзатребуваніші послуги та надавати їх.
Такою працьовитою, відповідальною та комунікабельною і є бібліотекарка Надія Авраменко. Односельчани відгукуються про неї лише як про добросовісного працівника, який не тільки допоможе у виборі цікавої літератури, але й просто поговорить, підтримає порадою. Колектив Хотуницького БК під керівництвом Лариси Безручко – люди з добре розвиненою уявою, які вміють швидко генерувати цікаві, незвичайні ідеї, які глядач сприймає із захватом. У селі жодне свято не обходиться без участі талановитих жінок. І сценарій цікавий розроблять, і мелодійних пісень заспівають, і знайдуть теплі, щирі слова, аби зустріти гостей. Одна з них - Світлана Вовчок, завідуюча Камським клубом, художній керівник Хотуницького СБК, очолює фольклорний ансамбль «Берегиня», який є окрасою майже кожного урочистого дійства. Разом жінки взяли на себе відповідальну місію – привести до ладу приміщення сільської бібліотеки, розташоване у БК. Ремонт тут не проводився із 1976 року, тому почали активно працювати над благоустроєм другого дому для читачів. Своїми силами фарбували підлогу, проводили й інший косметичний ремонт. Відділом культури та туризму впродовж 2017-2018 років в Хотуницькому будинку культури та бібліотеці було проведено заміну вікон на фасадній частині приміщення, що дозволяє краще зберігати тепло (адже булер’ян встановлений лише у фоє).
Гаряче серце активісток зігріває навіть недостатньо опалюване приміщення. А їх креативність полонить розум і переносить у чарівну атмосферу відпочинку, свята. Підготовка до котрого також потребує зусиль, часу та майстерності. І тут згодився б на допомогу Інтернет, де можна переглянути новинки цікавих сценаріїв, лекцій, модернізувати їх та донести до глядача. Але, на жаль, поки що його в Хотуницькому БК немає. Мобільні оператори не гарантують достатню якість покриття. Але над цим питанням працюють і, сподіваємось, що незабаром воно дійде до позитивного логічного завершення.
У книгозбірні діє гурток «Умілі ручки», де бібліотекарка разом із дітками багато малюють, виготовляють різноманітні аплікації, вироби з тіста, паперу. До пам’ятних дат завжди розгортаються тематичні виставки, на висоті й проведена виховна робота.
Не хизуються зробленим, а результат видно неозброєним оком. Так і має бути у людей, які вболівають за просвітницький розвиток рідної місцини. А це плідна співпраця із відділом культури та туризму, сільською та міською радою, іншими бібліотеками та головне – своїми відвідувачами.
Наші прекрасні героїні намагаються освоїти нові підходи, розвивати напрямки творчого пошуку, підвищуючи цим самим і роль молоді у культурному та громадському житті села.
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ
Такою працьовитою, відповідальною та комунікабельною і є бібліотекарка Надія Авраменко. Односельчани відгукуються про неї лише як про добросовісного працівника, який не тільки допоможе у виборі цікавої літератури, але й просто поговорить, підтримає порадою. Колектив Хотуницького БК під керівництвом Лариси Безручко – люди з добре розвиненою уявою, які вміють швидко генерувати цікаві, незвичайні ідеї, які глядач сприймає із захватом. У селі жодне свято не обходиться без участі талановитих жінок. І сценарій цікавий розроблять, і мелодійних пісень заспівають, і знайдуть теплі, щирі слова, аби зустріти гостей. Одна з них - Світлана Вовчок, завідуюча Камським клубом, художній керівник Хотуницького СБК, очолює фольклорний ансамбль «Берегиня», який є окрасою майже кожного урочистого дійства. Разом жінки взяли на себе відповідальну місію – привести до ладу приміщення сільської бібліотеки, розташоване у БК. Ремонт тут не проводився із 1976 року, тому почали активно працювати над благоустроєм другого дому для читачів. Своїми силами фарбували підлогу, проводили й інший косметичний ремонт. Відділом культури та туризму впродовж 2017-2018 років в Хотуницькому будинку культури та бібліотеці було проведено заміну вікон на фасадній частині приміщення, що дозволяє краще зберігати тепло (адже булер’ян встановлений лише у фоє).
Гаряче серце активісток зігріває навіть недостатньо опалюване приміщення. А їх креативність полонить розум і переносить у чарівну атмосферу відпочинку, свята. Підготовка до котрого також потребує зусиль, часу та майстерності. І тут згодився б на допомогу Інтернет, де можна переглянути новинки цікавих сценаріїв, лекцій, модернізувати їх та донести до глядача. Але, на жаль, поки що його в Хотуницькому БК немає. Мобільні оператори не гарантують достатню якість покриття. Але над цим питанням працюють і, сподіваємось, що незабаром воно дійде до позитивного логічного завершення.
У книгозбірні діє гурток «Умілі ручки», де бібліотекарка разом із дітками багато малюють, виготовляють різноманітні аплікації, вироби з тіста, паперу. До пам’ятних дат завжди розгортаються тематичні виставки, на висоті й проведена виховна робота.
Не хизуються зробленим, а результат видно неозброєним оком. Так і має бути у людей, які вболівають за просвітницький розвиток рідної місцини. А це плідна співпраця із відділом культури та туризму, сільською та міською радою, іншими бібліотеками та головне – своїми відвідувачами.
Наші прекрасні героїні намагаються освоїти нові підходи, розвивати напрямки творчого пошуку, підвищуючи цим самим і роль молоді у культурному та громадському житті села.
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ
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