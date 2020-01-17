Дохідна частина бюджету Фонду виконана на 99,6%

Упродовж 2019 року на рахунок Фонду соціального страхування України надійшло 25,069 млрд гривень. Дохідна частина бюджету виконана на 99,6% від запланованого кошторису.
Видаткова частина, у тому числі, виплати лікарняних і допомог по вагітності та пологах застрахованим особам, страхових виплат потерпілим на виробництві та фінансування медико-соціальних послуг, виконана на 98%. Загалом у минулому році Фондом профінансовано 25,122 млрд гривень.
Нагадаємо, упродовж 2019 року Фонд направив 8,235 млрд гривень на фінансування щомісячних страхових виплат для 205,7 тисяч потерпілих на виробництві та членів їх сімей. На фінансування лікарняних, допомог по вагітності та пологах і на поховання перераховано 14,5 млрд гривень.
Загалом у минулому році Фонд забезпечив надання матеріального забезпечення для 2,4 млн працюючих і страхових виплат для 205,7 тис. потерпілих на виробництві.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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