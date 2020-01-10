Живе село – живе й школа!

У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, душу яких гнітить думка, що вони ні на що не здібні. Успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для переборення труднощів, бажання вчитися.
В. Сухомлинський
Мудрі слова великого педагога мають невипадкове відношення до Тур’янського НВК. Ця школа єдина в районі, що впроваджує спадщину Василя Сухомлинського через призму НУШ у навчальний процес. Шляхи реалізації даного пріоритетного напрямку роботи полягають в багатьох аспектах. Це і проведення уроків мудрості, доброти, милосердя, уроків мислення серед природи; формування тісної співпраці між учителем, учнями та батьками, які мають стати рівноправними учасниками освітнього процесу, та ще купа усіляких мотивів. Директорка Людмила Железняк люб’язно розповіла про роботу навчального закладу та провела цікаву екскурсію.
– Всього у школі навчається 85 дітей (у садочку 20). На підвозі 7 діток із Рудні та 19 з Єліного. Дорога до останнього, звісно, не в найкращому стані, тому потребує більше часу, ніж має бути насправді. У перший клас в навчальному році пішло 7 діток (минулого 8), на наступний очікуємо набрати 9-10 першачків. Педагогічних працівників у нас 16, в садочку 2 вихователі. Один вчитель-сумісник, приїздить зі Сновської музичної школи грати на фортепіано (всього на заклад 4 музичні інструменти). Колектив у нас професійний, вміє знайти підхід до кожного учня, якісно налагоджують не лише навчальний процес, але й креативно підходять до організації дозвілля школярів. Катерина Захарченко (педагог-організатор з Єліного) – завжди робить нам оригінальні свята, на які із задоволенням приходять не лише учні, а й дорослі.
Творчий підхід педагогічного колективу НВК відзначає і в. о. старости Тамара Мартиненко, яка вдячна їм за активну участь в організації та проведенні свят. За той світлий дух, яким живлять і людей, і саму територію.
– Щодо технічної забезпеченості школи, то косметичний ремонт проводиться кожного року. На зиму дров і брикетів вистачає, працює позмінно 4 кочегари. Температура у класі в середньому +18 (у садочку вища). У жовтні відбулась комплексна перевірка: брали на пробу воду (до речі, у школі своя водонапірна вежа), страви, пісок, перевіряли стан повітря. Все відповідає стандарту, ніяких приписів немає, – розповідає директорка.
До розмови приєднується й Марія Швець, яка трудиться шкільним бібліотекарем. Вона розповіла, що найбільш активними читачами є найменші учні, яким цікавий і зміст книжки, і її різнокольорові ілюстрації. У книгозбірні планово проводяться різні тематичні заходи, нещодавно був Тиждень бібліотеки, до річниці В. Сухомлинського.
Найголовніше ж, чим пишається Тур’янський НВК - успіхами кожного зі своїх учнів. Радіють будь-якому досягненню. Чи то перемога на олімпіаді, чи речення, сказане без помилки, чи просто те, що вони чують своїх педагогів і знаходяться з ними на одній хвилі. А з ними працюють не просто учителі-предметники, а люди, які постійно розвиваються, окреслюють проблеми більш високого рівня і залучають учнів у цей процес як гід, який веде за собою та показує, на що спроможна сучасна наука. Тому й не дивно, що школярі здатні ледь не підкорити весь світ.
Напередодні нашого приїзду відбулась урочиста лінійка за підсумками семестру, на якій було відзначено учнів, які зайняли призові місця на олімпіадах. Їхня старанність була винагороджена грамотами, а вчителів, які готували до перемоги –подяками. 1 місце – Поліна Мороз (9 кл.), Анастасія Тимощенко (4 кл.). 2 місце – Євген Мороз (8 кл.), Олександра Прокопчук (6 кл.). 3 місце – Марина Булденко (9 кл.), Ярослав Коротиш (5 кл.), Олександра Прокопчук.
В атмосфері любові та поваги одне до одного плідно проходить навчання у Тур’янському НВК. Місце співпраці педагогів, дітей та батьків дає можливість для самоосвіти та саморозвитку, а ми сподіваємось, що і весь колектив, і учні гарно зустріли прийдешні свята, а в Новому році отримають ще більше перемог!
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ, фото автора
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